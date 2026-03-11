Catalá presentará las memorias póstumas de Pérez Casado

“Res sense llibertat, i tot sota la raó. Els dogmes no formen part del pensament lliure.” Con vocación de testamento político, el exalcalde de València Ricard Pérez Casado dejó escrito antes de morir un último volumen que ya ha visto la luz. La alcaldesa de València, María José Catalá, presentará el próximo jueves 26 de marzo el libro “Agraït amb la vida” (Balandra), obra póstuma del exalcalde socialista fallecido el pasado mes de enero.

El acto se celebrará a la 12 del mediodía en el Salón de Cristal del ayuntamiento, espacio noble que se abre para las grandes ocasiones, y correrá a cargo del catedrático emérito de Geografía Joan Romero.

"Agraït amb la vida" es un volumen de memorias, con un cariz menos político que "Viaje de ida", la obra que publicó ya hace más de una década, en 2013, y que compone su mayor ejercicio de retrospectiva política. Con todo, en estas memorias más personales, vinculadas a su juventud e inicios en la política, el exalcalde deja reflexiones sobre sobre el futuro de los valenciano o la identidad, sobre la construcción de un presente con las enseñanzas de su pasado.

El que fuera uno de sus mayores colaboradores, José M. Alcañiz, ha participado también en la preparación de este último volumen con Pérez Casado, que compone algo aproximado a un testamento político: “Cap militància no substitueix les conviccions. Les meues són menys, i no tan abrandades com fa mig segle. Però continue pensant que socialisme és llibertat. Res sense llibertat, i tot sota la raó. Els dogmes no formen part del pensament lliure”, deja escrito, tal como publicó Levante-EMV en un adelanto de la obra dentro del suplemento Posdata.

En estos últimos escritos, Pérez Casado ofrece algunas reflexiones que pueden leerse con plena vigencia: “La destrucció del sistema financer valencià fou obra dels propis dirigents valencians. Un acord total, per alguns involuntari i poc creïble; per als més, una prova addicional del seu sucursalisme, subaltern i sumís. No molestar a Madrid per al PSOE, fins ara mateix amb la qüestió del finançament o millor de l’infrafinançament, com abans sobre l’autovia i el peatge del camarada Bono”.