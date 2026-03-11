Bernabé reta a Catalá a que diga si quiere que los trenes de cercanías lleguen a la Estación del Norte

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha querido dejar claro que la decisión de interrumpir el servicio ferroviario a partir de mañana entre las 13:00 y las 15:00 horas en València a partir de mañana y hasta el próximo 19 de marzo se fundamenta en solicitudes técnicas remitidas por el Ayuntamiento de València. Según ha detallado Bernabé, Renfe recibió por correo electrónico dos informes firmados por los responsables de Bomberos y de la Policía Local de València donde se pedía explícitamente suspender la llegada de trenes a la Estación del Norte.

La delegada ha subrayado que estos informes solicitaban la interrupción del servicio en los periodos del 7 al 8 de marzo y del 14 al 19 de marzo, en una franja horaria que oscila entre las 12:00 y las 15:00 horas según el documento técnico.

Bernabé ha manifestado que la petición fue planteada inicialmente de forma verbal por la alcaldesa durante la Junta Local de Seguridad "a viva voz" y que su cumplimiento responde a la necesidad de los responsables públicos de atender de forma diligente las recomendaciones de los técnicos de seguridad.

Falta de apoyo municipal

La delegada ha informado de la existencia de un documento de la EMT en el que se declina reforzar el servicio de autobuses en estas estaciones de San Luis y Sant Isidre para agilizar el traslado de los viajeros de las líneas C6 y C3 respectivamente bajo el argumento de que, al ser Fallas, existe una alta densidad de tráfico.

Ante la controversia generada, la representante del Gobierno ha instado al consistorio a clarificar su postura. Bernabé ha afirmado que si la administración municipal desea ahora que los trenes lleguen al centro, debe solicitarlo de nuevo por escrito o convocar una Junta de Seguridad extraordinaria para que los técnicos evalúen la nueva situación y Renfe aporte soluciones.

"Las decisiones las toman los responsables públicos", ha puntualizado, reiterando su disposición a buscar soluciones siempre que se utilicen los cauces oficiales.

Finalmente, la delegada ha recordado que, fuera de las horas de restricción solicitadas, Renfe ha realizado un esfuerzo operativo incrementando un 35 % sus servicios habituales, lo que se traduce en más de 310 servicios adicionales y el refuerzo de trenes nocturnos en las líneas C1, C2, C3 y C6.