Bibliotecarios, archiveros y documentalistas se reivindican como garantes de la información de calidad en la era de los ‘fakes’

Los profesionales de bibliotecas, archivos y centros de documentación se reivindican como garantes de la calidad y la trazabilidad de la información. En la era de los bulos, las ‘fake news’ y el material generado por inteligencia artificial, son facilitadores de alfabetización digital y agentes activos en la gobernanza de los datos. Así lo han destacado en la VIII Jornada Valenciana de Documentación, organizada por el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), que ha reunido en el Teatre El Musical de Valencia a profesionales de bibliotecas, archivos, centros de documentación, universidades y administraciones públicas para reflexionar sobre el papel del sector ante el impacto de la inteligencia artificial.

El encuentro se ha celebrado bajo el lema “Mirades: confiança, oportunitats i drets per a l’impuls de la IA”, y con el objetivo de situar a los profesionales de la información como actores clave en el desarrollo responsable de esta tecnología. Sobre todo, en un momento en que la irrupción de la inteligencia artificial está transformando profundamente la forma en que se produce, se gestiona y se accede al conocimiento.

En la jornada se han ofrecido algunos datos sobre el momento actual de la información y la documentación. Según el Informe de Tendencias 2024 de la IFLA, la confianza en la información se está renegociando a escala global mientras que el acceso digital continúa siendo desigual. Además, el 75% de las búsquedas en entornos digitales ya no terminan en clic, porque los sistemas conversacionales ofrecen respuestas directas sin redirigir a las fuentes originales. En paralelo, más del 60% de la población afirma tener dificultades para distinguir información veraz de contenido manipulado en línea. Todo eso, en un contexto en el que la regulación europea de la inteligencia artificial obligará a instituciones públicas y privadas a revisar sus sistemas de gestión de datos y trazabilidad documental.

Una biblioteca en una imagen de archivo / AXEL ALVAREZ

La IA con criterio

Durante la apertura de la Jornada, la presidenta del COBDCV, Teresa Gomis, ha hablado de una época de transformación y ha destacado que en este escenario: “Nuestro reto es entenderla, utilizarla con criterio y participar activamente en su gobernanza. Garantizar calidad, contextualizar la información y generar espacios fiables sigue siendo una responsabilidad asignada a nuestra profesión”.

El director general de Cultura de la Generalitat, Miquel Nadal, por su parte, ha destacado la necesidad de afrontar esta transformación de manera conjunta entre instituciones y sector profesional. “La inteligencia artificial es un desafío que debemos afrontar conjuntamente administraciones, profesionales y colegios. Más allá de la inteligencia artificial, debemos recuperar el papel protagonista de los profesionales que están a la altura de los retos que deben afrontar”, ha defendido.

En cuanto a la subdirectora adjunta de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, Raquel Moraleja, ha destacado que “la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y somos nosotros, en foros como este, quienes tenemos que decidir qué hacemos con ella”.

La agenda de la jornada

La conferencia inaugural ha corrido a cargo de David Alayón, experto en innovación disruptiva y prospectiva estratégica, que ha reflexionado sobre el futuro del trabajo en un contexto marcado por el impacto de la inteligencia artificial.

A continuación, el catedrático de la Universitat Politècnica de València Cèsar Ferri, investigador del Valencian Research Institute for Artificial Intelligence (VRAIN), ha abordado el papel de la inteligencia artificial en la reconstrucción de memorias documentales. En concreto con el proyecto de recuperación de fotografías afectadas por la dana.

El doctor en Información y Documentación Jordi Serra, actual subdirector general de Datos e Innovación Digital de la Generalitat de Catalunya, ha compartido su experiencia en la aplicación de políticas de gestión de datos, gobierno de la información y administración electrónica dentro de la administración pública.

Noticias relacionadas

También ha participado María García-Puente, documentalista especializada en ciencias de la salud, que ha explicado cómo las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a automatizar flujos de trabajo en documentación científica. La jornada ha incluido también la mesa redonda “De usuarios a protagonistas, horizontes de cambio ante la IA”