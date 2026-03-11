La bronca PP-PSOE llega a los tribunales: el número dos de Morant declara por señalar al PP tras una agresión a la sede del PSPV

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha declarado este miércoles ante el juez de primera instancia número 1 de Valencia, en respuesta a la querella que le ha interpuesto el PP por señalarle como "autor intelectual" de un ataque a la sede autonómica de los socialistas valencianos.

Los hechos se produjeron el pasado 6 de julio de 2025, cuando la sede del PSPV amaneció totalmente pintada de negro. Por la noche un grupo ultra reivindicaría el ataque, pero antes que eso, el PSPV celebró una rueda de prensa frente a su sede para denunciar la agresión. "No estamos ante una gamberrada, unos hechos de sábado por la noche. Estamos ante unos actos violentos, con alevosía, premediaación y nocturnidad, y tiene un actor intelectual que tiene nombres y apellidos, Partido Popular", dijo Mascarell en su intervención. La comparecencia fue emitida en directo por las redes sociales del PSOE. Ese fin de semana, el PP celebraba su congreso nacional, donde se virtieron palabras gruesas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Meses después de aquello, Mascarell ha justificado sus palabras ante el juez, después de que el PP le haya denunciado por calumnias. No hubo conciliación y hoy se le ha citado a declarar. El dirigente socialista se ha ratificado en sus palabras, pero "en su integridad", explicando que en aquella comparecencia de varios minutos "ofrece un contexto y realiza una crítica política al PP".

Según fuentes socialistas, Mascarell no quiso atribuir directamente el delito al PP, sino señalar que "el clima político generado tiene consecuencias". "El día de antes llamaron delincuente e hijo de puta a Pedro Sánchez", habría señalado Mascarell en sede judicial. "Eso crea un caldo de cultivo". Mascarell ha señalado que aportará la grabación de aquella intervención.