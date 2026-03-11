Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juzgado de la dana requiere a Emergencias que acredite las actuaciones preventivas tras la alerta roja de la dana que València que le pidió hace cinco meses

El Tribunal de Instancia 3 reitera a la conselleria que dirige Juan Carlos Valderrama que aún no ha enviado diversa información que le requirió en octubre y noviembre de 2025

Imágenes de Paiporta inundada captadas en plena barrancada del 29 de octubre de 2024.

Imágenes de Paiporta inundada captadas en plena barrancada del 29 de octubre de 2024. / Miguel Ángel Montesinos

Laura Ballester

València

La letrada de la administración de justicia (LAJ) del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, que investiga la causa de la dana, ha reclamado a la Conselleria de Emergencias diversa información requerida hace cuatro y cinco meses y que el departamento de Juan Carlos Valderrama, aún no ha remitido, según la diligencia de ordenación (Dior) dictada y notificada hoy a las partes. "No habiéndose recibido respuesta de la Conselleria de Emergencias a los oficios de fecha 13 de octubre de 2025 y 11 de noviembre de 2025, ofíciese nuevamente a la misma a fin de recordarle el cumplimiento de tales requerimientos", señala la dior de la LAJ del juzgado que investiga las 230 muertes de la dana del 29 de octubre de 2024.

La documentación solicitada y que el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama aún no ha remitido al Tribunal de Instancia 3 de Catarroja es la copia de los dossiers diarios remitidos por Auditmedia de los días 28 y 29 de octubre de 2024. Además de los documentos que acrediten actuaciones preventivas y de preparación informadas por el Consell de la Generalitat Valenciana tras decretarse la alerta roja, durante el día de la dana, según ha podido saber Levante-EMV.

