El tiempo para Fallas: la Aemet pone la mirada en las lluvias en València para el supersábado

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha dado por finalizadas las alertas por lluvias en la Comunitat Valenciana, que en la jornada de este miércoles han dejado acumulados de hasta 138,8 litros por metro cuadrado en el municipio alicantino de Pego.

València encara las Fallas con la mirada puesta en el cielo por la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), especialmente por ese posible cambio de tiempo entre el próximo sábado y el domingo, que podría afectar a actos al aire libre y obligar a seguir muy de cerca las próximas actualizaciones meteorológicas.

El foco de la previsión está en la lluvia de cara a las Fallas en Valencia, aunque, por ahora, no se dibuja un episodio prolongado ni generalizado de precipitaciones.

La estabilidad

Aun así, el pronóstico también apunta a una mejoría rápida: el lunes volvería la estabilidad, con cielos despejados y ausencia de lluvias, una tendencia que continuaría el martes

Así que la Aemet dibuja una tregua de las lluvias, con unos días marcados por la estabilidad en el tiempo en Valencia, con predominio del sol hasta el viernes y un breve cambio de tiempo de cara al fin de semana. Las temperaturas se moverán en valores suaves para la época, con máximas que rondarán o superarán los 18 grados.

Este jueves no habrá lluvias y el cielo se presenta un poco nuboso o despejado tras una madrugada fresca. Los termómetros oscilarán entre los 9 y los 20 grados. El viernes continuará la misma tónica, con ambiente soleado durante toda la jornada y temperaturas algo más contenidas, entre 10 y 18 grados.

Las lluvias azotan las fallas en València: mascletà suspendida y los primeros ninots protegidos con plásticos / Miguel Ángel Montesinos

La probabilidad de lluvias

El tiempo cambiará el sábado, la jornada más inestable del tramo analizado. La Aemet eleva la probabilidad de precipitaciones al 55% durante la primera mitad del día y al 45% por la tarde, en un contexto de cielos más nubosos y viento del noroeste, con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. Además, la cota de nieve podría bajar desde los 1.500 hasta los 800 metros, señal de una entrada de aire más frío. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados de mínima y 18 de máxima.

De hecho, el supersábado contará con uno de los momentos más esperados del calendario festivo: la clausura de la Exposición del Ninot Infantil y la proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2026.

La actividad arrancará a las 14.00 horas con la mascletà en la plaza del Ayuntamiento, a cargo de Pirotecnia Aitana, en una nueva cita con el estruendo y la pólvora en el corazón de la ciudad. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, cerrará sus puertas la Exposición del Ninot Infantil, paso previo a uno de los actos con mayor simbolismo para las comisiones falleras. A la misma hora también habrá uno de los platos fuertes en la plaza de toros de València con el 'No hay billetes' en las taquillas y con Roca Rey, Talavante y el valenciano Samuel Navalón en el cartel.

Media hora después, a las 17.30 horas, se procederá a la lectura del veredicto popular y a la proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2026, la figura elegida para salvarse del fuego por votación del público. A continuación, a las 17.45 horas, comenzará la recogida de los ninots por parte de las comisiones, un proceso que se prolongará hasta las 20.00 horas.

La probabilidad de lluvias, según la Aemet.es / Aemet.es

La jornada concluirá al filo de la medianoche. A las 23.59 horas, la plaza del Ayuntamiento volverá a centrar todas las miradas con un espectáculo pirotécnico nocturno disparado por Pirotecnia Tamarit, poniendo el broche de oro a un día marcado por la tradición, la participación y la pólvora.

El domingo aún podrían quedar restos de inestabilidad, con una probabilidad de lluvia del 25% y una cota de nieve en torno a los 900 metros. Será, además, el día más fresco de la previsión, con valores entre 8 y 16 grados.

A partir del lunes regresará el tiempo estable. La semana arrancará con cielos despejados y un repunte de las temperaturas, que subirán hasta los 19 grados tras una mínima de 6. El martes continuará el ambiente soleado, con temperaturas entre 8 y 17 grados.

La vuelta del sol

En conjunto, la previsión apunta a unos días tranquilos, con un paréntesis más revuelto entre el sábado y el domingo antes de la vuelta del sol al inicio de la próxima semana.

Según esta previsión de la Aemet, el tiempo se mantendrá estable hasta el viernes, pero el fin de semana abrirá una ventana de mayor inestabilidad justo en la antesala de los días grandes de las fiestas.