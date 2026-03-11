Gandía y Solanes prometen mantener cerradas las relaciones con Israel y revisar los criterios para la contratación universitaria en un debate sobre Palestina

Hubo varios debates antes de que se votara en primera vuelta la semana pasada, pero este ha sido el primero después de que solo dos de las cuatro candidaturas al Rectorado de la Universitat de València pasaran a la segunda vuelta. Juan Luis Gandía y Ángeles Solanes se han visto cara a cara y debatido sus propuestas por primera vez desde la semana pasada este miércoles, pero para hablar de un tema muy concreto: la relación de la UV con "un mundo en guerra", sobre todo con Palestina en el marco de los ataques israelíes al territorio. Así lo han presentado desde la Mesa de seguimiento por Palestina de la Universitat, que ha organiado y moderado el debate, que se ha celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía.

Ha sido un debate enmarcado en el tono general de esta última parte de la campaña, sobre todo entre ambas candidaturas, con algunos reproches cruzados. Ha comenzado con el deseo de la candidata Solanes de que el debate hubiera sido un formato abierto, en el que ambas voces pudieran entremezclarse y responderse, y no con preguntas cerradas y enviadas de antemano a ambos equipos. "Pero no ha habido acuerdo", ha dicho. Le respondía Juan Luis Gandía que ambos candidatos ya han celebrado tres debates -uno en con el Claustro, otro en la Comisión de Riesgos Psicosociales y otro con el Comité de Empresa- y le reprochaba que se intentaran "cambiar las reglas" pactadas de antemano con la Mesa de seguimiento.

Y uno de los ejes sobre los que ha ido y vuelto constantemente el debate han sido las relaciones de la Universitat con el estado de Israel. Ambos candidatos se han referido a la ruptura de relaciones en materia de proyectos de investigación o convenios con el estado israelí.

Juan Luis Gandía y Ángeles Solanes antes del inicio del debate en la UV sobre Palestina / Redacción Levante-EMV

“Se debe seguir hablando de genocidio en tanto que este continúa”, ha dicho Gandía, que ha considerado que “estos valores se deben concretar en decisiones políticas”. Antes de crear cátedras y programas nuevos, ha apostado por “coordinar y poner en valor” lo que existe, como el Instituto de Derechos Humanos o el máster de Cooperación. En materia de compra pública, ha defendido un “impulso planificado para que se contemplen con rigor técnico criterios sociales, ambientales y de cumplimiento de los derechos humanos”.

Por su parte, Ángeles Solanes ha defendido que la universidad pública “nunca podrá estar al lado ni cerca de un estado genocida”. En este sentido, ha apostado por impulsar el Programa Refugi para acoger y formar a personas refugiadas así como “reforzar papel de la Mesa de seguimiento”. Asimismo, se ha comprometido a “que no se criminalicen las reivindicaciones de derechos humanos” en el seno de la Universitat. En su programa, ha recordado, se promete impulsar convocatorias anuales de proyectos de cooperación y solidaridad para el PDI, el PTGAS y el estudiantado, priorizando iniciativas de apoyo y reconstrucción de sistemas universitarios en contextos de conflicto, como Palestina y Ucrania.

Juan Luis Gandía y Ángeles Solanes antes del inicio del debate en la UV sobre Palestina / Redacción Levante-EMV

Sobre el programa Refugi ha hablado también Gandía, que ha prometido una línea específica con más recursos económicos, además de acciones de seguimiento para que las personas acogidas a este programa “lleguen en condiciones seguras” y un programa de acompañamiento entre iguales para personas refugiadas. También ha reclamado una relación con la Conferencia de Rectores (CRUE) para “gestionar de forma segura la salida de estas personas”.

También a la CRUE y a otras instituciones las ha mencionado Solanes, que ha pedido alianzas con la sociedad civil y con otras universidades. En materia de contratos y proyectos de investigación, ha recordado que la UV ha revisado muchos y ha cerrado “los que tenían como partners al estado genocida de Israel”. “Pero vamos un paso más allá”, ha dicho, y ha prometido cláusulas garantizadas para excluir a los países que incumplan los derechos humanos, seguimiento de los convenios de colaboración y supervisión constante por parte de los órganos de la universidad.

La ultraderecha en la universidad

Y, aunque iba algo más allá de la situación en Palestina, los moderadores han introducido otro tema de debate: la reacción de la universidad ante los ataques de la ultraderecha. “La universidad no puede reaccionar de forma improvisada o informal”, ha defendido Gandía, que ha apostado por “informes con criterios rigurosos” y se ha comprometido a diseñar un canal institucional de alerta y acompañamiento.

La universidad, ha añadido, por su parte, Solanes, debe “posicionarse siempre públicamente” en contra de posiciones totalitarias. Ha apostado por un protocolo específico de denuncia y acompañamiento que permita que las víctimas mantengan confidencial su identidad.

Noticias relacionadas

En este punto, hacia el final del debate, también se ha dejado ver la tensión propia del final de la campaña. “Invito al auditorio a que mire cuantas veces se menciona la palabra violencia en cada programa”, ha dicho Solanes. “Invito a que se comparen los programas en su conjunto”, ha retrucado Gandía. Ambos han concluido con un agradecimiento a la Mesa de Seguimiento.