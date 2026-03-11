La mitad de las madres de familia numerosa no trabajan (fuera de casa)

La tasa de empleo femenino desciende a medida que aumenta el número de hijos. Según el INE, la tasa de ocupación femenina pasa del 79% en mujeres sin hijos menores de 12 años al 50% en mujeres con tres o más hijos. Además, aunque muchas madres trabajan fuera del hogar, la mayoría sigue asumiendo gran parte de las responsabilidades domésticas y de cuidado. De hecho, el 79% de las madres de familias numerosas trabaja fuera de casa, aunque una parte importante lo hace a tiempo parcial para poder atender las necesidades familiares.

Por ello, desde la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat Valenciana (FANUCOVA) reclaman a la Generalitat Valenciana y a los partidos con representación en Les Corts que impulsen políticas "que permitan a las mujeres desarrollar su proyecto profesional sin que la maternidad suponga una penalización laboral o social".

FANUCOVA, entidad que representa a las cinco asociaciones de la Comunitat (ASAFAN, FANUCAS, ASFANA, AVAFAM y MAS DE DOS) recuerda que en la Comunitat Valenciana hay más de 100.000 familias numerosas, muchas de ellas encabezadas por madres que afrontan importantes dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

En este contexto, FANUCOVA considera que la reciente creación de la Comisión de Familia, Política Social e Igualdad en Les Corts Valencianes "abre una oportunidad histórica" para abordar de forma transversal las políticas familiares y promover medidas que favorezcan el empleo femenino, la conciliación y el reconocimiento social de la maternidad.

En este sentido Eduardo Hervás, presidente de FANUCOVA afirma que "la maternidad no puede seguir siendo un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres. Tener hijos es una aportación fundamental para el futuro de nuestra sociedad y debe ir acompañado de políticas públicas que lo faciliten, no que lo penalicen".

Entre las medidas que FANUCOVA considera prioritarias destacan:

Políticas de conciliación más eficaces y flexibilidad laboral real.

Programas de empleo y formación dirigidos a madres que han dedicado años al cuidado familiar.

Apoyo económico y fiscal a las familias con hijos.

Reconocimiento social del valor de la maternidad y del trabajo de cuidados.

La conciliación, el gran reto

FANUCOVA insiste en que la conciliación sigue siendo uno de los principales problemas de las familias, una realidad que afecta especialmente a las mujeres y madres de familia numerosa y que requiere de políticas públicas eficaces.

Por ello, la federación considera que defender los derechos de las mujeres también implica garantizar el derecho a la maternidad en condiciones de igualdad, con medidas que permitan compatibilizar el desarrollo profesional con el proyecto familiar.

“Una sociedad realmente avanzada es aquella que permite a las mujeres desarrollar todos sus proyectos vitales —profesionales y familiares— sin tener que renunciar a ninguno de ellos”, destacan desde FANUCOVA.

En este sentido, la federación confía en que la nueva Comisión de Familia de Les Corts Valencianes se convierta en el espacio desde el que impulsar políticas familiares ambiciosas que mejoren la calidad de vida de las familias y favorezcan la igualdad real entre hombres y mujeres.