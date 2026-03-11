Los profesores de francés denuncian que la Ley de Libertad Educativa les deja sin grupos en Primaria: “Vamos a la extinción gradual”

Es una cuestión de redacción, tan solo de una “coletilla”, lo que condena a los profesores de francés a la “extinción gradual”. Así lo aseguran los representantes de Flecoval, la asociación de docentes de francés como lengua extranjera de la Comunitat Valenciana, que han iniciado una campaña para que la Conselleria dé marcha atrás en su supresión de la lengua del país vecino como lengua extranjera en Educación Primaria. Esa opción, ahora se limita al inglés.

“En todos los cursos de la etapa el alumnado deberá cursar las áreas lingüísticas Valenciano: Lengua y Literatura, Lengua Castellana y Literatura, y Lengua Extranjera, que en este caso, será el inglés”, establece la apodada Ley de Libertad Educativa, la norma que aprobó el Consell del PP tras el cambio de gobierno en 2023. Con esa redacción, se cierra una “ventanita” que, en la anterior normativa del Botànic, permitía, aunque fuera de forma “residual”, que los alumnos de Primaria pudieran dar francés como lengua extranjera. En la anterior normativa se hablaba de “una lengua extranjera, preferentemente el inglés”. Una expresión que dejaba la puerta abierta a otras opciones, aunque fueran no preferentes.

Una campaña de recogida de firmas

Por eso, los profesores de francés agrupados en Flecoval han decidido movilizarse. La Ley de Libertad Educativa es muy difícil de cambiar, reconocen, pero quizá no tanto el decreto de currículum. Los docentes y las ampas de los pocos centros de educación infantil y primaria que todavía ofrecen esta opción en la Comunitat Valenciana han comenzado a recoger firmas en una petición en Change.org .

En ella, reclaman al departamento que dirige Mari Carmen Ortí que vuelva a la redacción anterior y suprima la obligatoriedad de que el inglés sea la única lengua extranjera permitida en esta etapa educativa. “Que se garantice y restaure la igualdad de derechos de las familias y alumnado que optan por estudiar otra lengua extranjera diferente al Inglés”, dice la petición.

“Si no lo ofertas en Primaria, no se escogerá en la ESO”

Para Yolanda Isabel González y Bárbara Sánchez, respectivamente profesora de francés y jefa de estudios en el CEIP Padre Manjón de Elda, se ha creado un problema en presente pero, sobre todo, a futuro. La exclusión del francés, explican, en Primaria. En Secundaria, sigue pudiendo escogerse la asignatura de francés pero “se recorta por abajo”, por las edades más tempranas, lamenta Yolanda. En cuanto a Secundaria, los centros que ofertaban la asignatura de francés podrán seguir haciéndolo -eso sí lo contempla la norma-, pero se genera un efecto “pescadilla que se muerde la cola”, lamenta Bárbara Sánchez: “si no tienes alumnado que lo estudie en Primaria, es más difícil que lo elijan en la ESO o Bachiller”.

Es otra de las discriminaciones a las que aseguran que se somete al francés. También en otras etapas educativas, e incluso en las PAU. Explican Bárbara y Yolanda que se escogen dos asignaturas optativas: el alumno que escoja inglés para examinarse en las pruebas puede elegir, como segunda asignatura, cualquier otra. Pero los que elijan francés como optativa en la selectividad, en cambio son obligados a que su segunda optativa sea inglés.

Una “extinción gradual”

“Eso nos afecta a los CEIP de manera directa, pero indirectamente, también a los centros de Secundaria”, dice la jefa de estudios del CEIP Padre Manjón de Elda. Pero, sobre todo, afecta al profesorado. “Si no hay alumnado, no saldrán plazas, no saldrán oposiciones nuevas”, dice. Prevén que las personas que ya tengan plaza como profesoras de francés en Primaria seguirán en ellas pero las plazas se irán amortizando según estas personas se jubilen, añade. Desde otro de los centros que mantienen este idioma como lengua extranjera, el CEIP Campanar, detallan que este año solo tienen tres plazas de profesores de francés, pero “a costa de rellenar: uno en comisión en la biblioteca y otro como profesor de Atención Educativa”. “Parece que estamos de relleno”, lamentan desde este centro.