Estas son «10 cosas que tienes que saber sobre las Fallas»: Hoy, la historia del ninot indultat y la exposición

No hay mejor forma para descubrir una tradición que vivirla. Con esta premisa, Levante-EMV estrena su nueva serie de vídeos: «10 cosas que tienes que saber sobre las Fallas», un recorrido divulgativo que cada día hasta llegar al 19 de marzo -fecha de culminación de las fiestas josefinas- desvelará las claves para comprender y sentir como corresponde la que no cabe duda que es la celebración más importante para los valencianos y valencianas.

Esta propuesta audiovisual, que se difundirá vía redes sociales, acercará a los seguidores del periódico diversos aspectos característicos de las Fallas que van desde su historia hasta símbolos que forman parte del ADN de cualquier fallero. Un contenido pensado tanto para quienes viven la tradición desde dentro como para quienes buscan comprender mejor una fiesta que se siente -más que se explica- en cada rincón de la ciudad.

La «Germanor»

El primer episodio pone el foco en uno de los momentos de iniciación de las fiestas: la «Germanor», ese fin de semana previo en el que las comisiones falleras se reencuentran, celebran y empiezan a sentir que la semana grande se acerca. Para poder mostrarlo desde dentro, el equipo se coló en la comisión de la Falla Ramiro de Maeztu-Leones para, a través de sus falleros, explicar qué significa ese ambiente de unión repleto de bailes, música y, sobre todo, mucha germanor.

Los buñuelos

La segunda entrega de la serie cambia de registro para adentrarse en uno de los sabores más reconocibles de este festejo declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: los buñuelos. Desde su elaboración hasta su origen, esta muestra resuelve las dudas sobre por qué este dulce se ha convertido en un acompañante inseparable de las noches falleras en el Cap i Casal.

Ninot indultat

En la tercera entrega, los espectadores podrán trasladarse hasta uno de los símbolos más antiguos: el ninot indultat y la exposición del ninot. Entre otras, se revela que su primera ubicación fue el Mercado Central y que llegó a permanecer durante 57 años en la Lonja de la Seda. Hoy, la planta baja del Museu de les Ciències Príncipe Felipe es el espacio anfitrión que conserva el arte efímero de los artistas falleros antes de ser expuesto en las calles, si es que no consiguen ser elegidos para salvarse de las llamas.

La serie de diez vídeos continuará durante los próximos días para, por medio de pequeñas historias y detalles de lo más variopintos, seguir descubriendo -y redescubriendo- las Fallas en una original forma de demostrar que detrás del ruido, de la pólvora y de sus monumentos, existe todo un entramado de tradiciones, gestos y relatos capaces de explicar cómo esta antigua costumbre de carpinteros ha devenido en una auténtica seña de identidad colectiva.