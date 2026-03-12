Más de 55.000 sanitarios valencianos aseguran haber sufrido una agresión física o verbal

Juan Pedro López es enfermero del departamento de la Ribera y fue amenazado con un machete durante la asistencia a un paciente, un momento traumático que demuestra la indefensión del personal sanitario. A su lado, Ángel San José cuenta su experiencia como médico de Atención Primaria en el centro de salud de Pinedo, donde un paciente le agredió verbalmente por no administrarle fentanilo y acabó agrediendo físicamente a una compañera de guardia. Son solo dos ejemplos de un fenómeno al alza en la sanidad pública valenciana.

Un estudio de CCOO, respondido por más de 3.000 personas, concluye que el 80 % de los sanitarios valencianos -el 73,5 % del personal no sanitario y el 85,8 % del sanitario- asegura haber sufrido una agresión en el ejercicio de su trabajo a lo largo de su vida profesional. Si se extrapola el porcentaje a los 69.534 miembros de la sanidad pública, la cifra dejaría un total de 55.627 sanitarios agredidos, un dato "muy preocupante" para la secretaria sanitaria del sindicato, Yolanda Ferrández. La mayoría de agresiones se concentran, por encima del 66 %, en el personal mayor de 45 años.

La cifra dista mucho de la de denuncias tramitadas que, en el año 2025, fue de 1.457 según la información ofrecida este jueves por la Conselleria de Sanidad coincidiendo con el Día Europeo contra Agresiones al Personal Sanitario. Supone una nueva cifra récord y van seis consecutivas porque, el año anterior, el dato fue de 1.356 casos, un 7,4 % más. La tendencia es ascendente desde 2015, con excepción del año 2020, en plena pandemia.

Cronicidad

Para CCOO, el asunto es ya un asunto cronificado. Para muestra, los datos. El 45,5 % del personal sanitario reconoce sufrir una agresión al año y el 28,5 %, cada mes. "La encuesta revela que las estadísticas de Sanidad están desfasadas y no sirven de nada -, defiende el responsable de Salud Laboral de CCOO, Raúl Arambul-. Hay mucha infradenuncia porque la gente tiene miedo y no encuentra el respaldo suficiente de la Conselleria de Sanidad".

Para Ángel, el problema al denunciar es la falta de privacidad del denunciante. "Cuando interpones una denuncia, en ella aparece tu nombre y apellido, así como la dirección donde vives con tu familia -, denuncia- y esa información la tiene el agresor". Por eso, reclama un número identificativo para cada profesional, como tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. De hecho, Arambul defiende que se registra una caída del personal sanitario que notifica las agresiones porque, según la encuesta, un 87,6 % considera que no sirve para nada y un 77 % cree que el agresor saldrá impune.

Modificación norma

La Conselleria de Sanidad tiene en marcha un proceso de modificación de la ley de salud del 2014 para endurecer las sanciones administrativas a este tipo de agresiones. CCOO valora positivamente que el proceso haya recogido muchas de sus alegaciones, una de sus principales reclamaciones desde hace cinco años. Si esta norma tiene previsto incluir este identificador numérico para cada profesional, está en el aire. "En temas tan sensibles, nos basamos en el marco jurídico experto -, ha explicado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez este jueves-. Estamos asesorándonos con los equipos jurídicos porque hay que tener en cuenta que el personal sanitario es autoridad pública y tomaremos las medidas que sean necesarias para intentar de resolver este problema".

El sindicato considera esto un paso, pero no la verdadera solución para revertir la situación. Porque, para Arambul, "la agresión es la fase final de un proceso" que comienza con las demoras estructurales del sistema: listas de espera quirúrgicas con más de 68.000 pacientes, demora de consultas con 440.000 pacientes en cola o los más de 15 días para conseguir cita con el médico de Primaria. Y, ante esto, critican la inacción de la Generalitat. "Falla el sistema y quien lo acaba pagando es el personal que se encuentra en primera línea y es la cara visible frente a los pacientes", esgrime Ferrández.

En respuesta, Gómez ha defendido que su departamento está buscando "circuitos organizativos" para evitar la confrontación "sumatoria" y las aglomeraciones del sistema". Ha puesto como ejemplo el centro de salud de la Coma donde se ha incrementado el personal de seguridad, de dos a tres efectivos.