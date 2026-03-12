Tráfico
Dos accidentes y varios kilómetros de retenciones marcan el tráfico en Valencia esta mañana
Tráfico denso en las entradas y salidas de València este jueves por la mañana. Las principales carreteras que unen la capital co su área metropolitana se ven congestionadas con varios kilómetros de retenciones, que son habituales en horas punta de entrada y salida del trabajo.
Un accidente en la autovía de Torrent, ya en el puente hacia València, provoca un estrechamiento en la vía en sentido al Cap i Casal. Esta carretera acumula tres kilómetros de congestión desde Picanya.
Un segundo accidente se ha registrado esta mañana en la A-7 a la altura de Moncada en sentido hacia Burjassot. La carretera lleva el tráfico habitual sin generar mayores incidentes.
Otro incidente con un vehículo detenido corta el arcén derecho de la V-30 en el punto kilométrico 8.0 en sentido hacia el puerto. La circunvalación de València acumula, a su vez, tres kilómetros de tráfico lento en el mismo sentido a la altura de Quart de Poblet y Xirivella. La Ronda Nord, que desemboca en la V-30, registra 2,5 kilómetros de colas.
La A-3, por su parte, registra un kilómetro de colas a la entrada a València por la Avenida del Cid, a la altura del puente que conecta Xirivella con Mislata.
La CV-35 acumula cuatro kilómetros y medio de retenciones también de entrada a València, entre San Antonio de Benagéber y Paterna. A las 7:20 de la madrugada se ha registrado humo en esta zona, a la altura de L'Eliana, lo que ha podido dificultar la conducción en este tramo.
Por último, ni la pista de Silla ni la V-21 registran incidencias de tráfico esta mañana.
