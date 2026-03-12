Vaivén
La agenda sagrada de Vicent Mompó en Fallas
L-EMV
El presidente de la diputación, Vicent Mompó, reveló los actos “sagrados” de su agenda fallera. El mandatario provincial visitó el balcón fallero de Levante-EMV y enumeró qué citas que no se pierde en estos días grandes de fallas.
Así, el también alcalde de Gavarda aseguró que “una mascletà es sagrada, una corrida de toros es sagrada, visitar una falla es sagrado, un buen almuerzo fallero es sagrado… Hay muchos actos no solo para los falleros sino también para los valencianos o los que nos visitan de fuera”.
Mompó reconoció que las Fallas ya no se limitan a València o sus comarcas sino que “es una fiesta internacional”. En este sentido, admitió que las fiestas josefinas “son un paréntesis” para “disfrutar y entre tanta crispación”.
