Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Transporte mascletàOfrendaCancelaciones FallasFuga artistas fallerosDirecto FallasHotel MorrisseyFuturas tiendas MercadonaInmobiliaria OntinyentArena costa
instagramlinkedin

Vaivén

La agenda sagrada de Vicent Mompó en Fallas

Balcón fallero de Levante-EMV, 12 de marzo

Balcón fallero de Levante-EMV, 12 de marzo

Ver galería

Balcón fallero de Levante-EMV, / Francisco Calabuig

L-EMV

El presidente de la diputación, Vicent Mompó, reveló los actos “sagrados” de su agenda fallera. El mandatario provincial visitó el balcón fallero de Levante-EMV y enumeró qué citas que no se pierde en estos días grandes de fallas.

Así, el también alcalde de Gavarda aseguró que “una mascletà es sagrada, una corrida de toros es sagrada, visitar una falla es sagrado, un buen almuerzo fallero es sagrado… Hay muchos actos no solo para los falleros sino también para los valencianos o los que nos visitan de fuera”.

Noticias relacionadas

Mompó reconoció que las Fallas ya no se limitan a València o sus comarcas sino que “es una fiesta internacional”. En este sentido, admitió que las fiestas josefinas “son un paréntesis” para “disfrutar y entre tanta crispación”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  2. Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
  3. Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
  4. Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
  5. Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
  6. Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà
  7. La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
  8. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos

Bravoplaya Camping Resort: unas vacaciones familiares para el recuerdo

Bravoplaya Camping Resort: unas vacaciones familiares para el recuerdo

La agenda sagrada de Vicent Mompó en Fallas

La agenda sagrada de Vicent Mompó en Fallas

Sigue el lío en el PSPV de Almussafes: el alcalde inicia acciones legales contra Morant por llamarle "putero" y le pide 50.000 euros

Sigue el lío en el PSPV de Almussafes: el alcalde inicia acciones legales contra Morant por llamarle "putero" y le pide 50.000 euros

Un debut en la junta de síndics en ambiente fallero

Un debut en la junta de síndics en ambiente fallero

La Conselleria de Educación y los sindicatos se sentarán a negociar las condiciones laborales del profesorado después de fallas

La Conselleria de Educación y los sindicatos se sentarán a negociar las condiciones laborales del profesorado después de fallas

Casi la mitad de los sanitarios valencianos reconoce haber sufrido una agresión en el último año

Casi la mitad de los sanitarios valencianos reconoce haber sufrido una agresión en el último año

Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad

Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad

Desahucios sin escudo social: Los fondos buitre dejan en la calle a más de 30 familias en València

Desahucios sin escudo social: Los fondos buitre dejan en la calle a más de 30 familias en València
Tracking Pixel Contents