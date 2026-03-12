Bravoplaya Camping Resort: unas vacaciones familiares para el recuerdo
Este complejo cuenta con todas las comodidades que necesitas y en una ubicación privilegiada para pasar una estancia inolvidable
Buen tiempo, playa y unas vacaciones en familia… el plan soñado para todos está a tu alcance. En plena semana fallera y con el puente de San José —Día del Padre— como oportunidad ideal para desconectar, Bravoplaya Camping Resort, en Torre La Sal (Castellón), se convierte en el destino perfecto para disfrutar de unos días libres llenos de animación y actividades para todas las edades.
Desde hace casi 30 años, este recinto se ha dedicado a hacer que las vacaciones de la gente sean para disfrutar, ofreciendo servicios amplios. Además, Bravoplaya ofrece actividades todo el año, y para todos los gustos y edades, para que cada experiencia sea diferente y especial.
Una ubicación privilegiada
Uno de los puntos fuertes del resort, aparte de todas sus actividades, es su localización. Bravoplaya Camping Resort está rodeado de parques naturales y en primera línea la playa, de donde tiene un acceso directo exclusivo para clientes, así como tres piscinas.
Las piscinas cuentan con temática caribeña, atracciones y jacuzzis; temática tropical, con atracciones acuáticas en la zona infantil y otra con estilo deportivo, cubierta y climatizada en invierno para aquellos que quieran practicar todo tipo de deportes.
Oferta deportiva
Para aquellos amantes de los deportes, Bravoplaya ofrece un listado que incluye desde yoga hasta minigolf, todo pensado para disfrutar en familia. Las instalaciones del camping son de alta calidad: un campo de fútbol con césped artificial, pistas de pádel, tenis y frontón, dos pistas de petanca, mesas de ping-pong, un espacio multideporte, gimnasio interior bien equipado, spa, minigolf de 18 hoyos, tiro con arco, circuito de gimnasia al aire libre y el escenario ‘La Carpa’ para clases dirigidas de spinning, yoga, zumba, pilates y más.
Especialmente en verano, la piscina del restaurante es perfecta para los deportes acuáticos en equipo, como el waterpolo, el vóleibol o el aquagym. El resort también es perfecto para quienes adoran los deportes al aire libre como el running, el senderismo o el ciclismo.
Las mascotas de Bravoplaya
Si los pequeños no tenían suficiente con todo lo que Bravoplaya ofrece, pueden vivir la experiencia completa con la compañía de Bravito y Mansita, las mascotas del camping; estas regalan abrazos, bailan en la MiniDisco y se hacen fotos con ellos en el Photocall después del espectáculo de vaquillas.
Además, el resort también incluye un Miniclub y un Pequeclub con actividades diarias para toda la familia: juegos tradicionales, teatro infantil, taller de música y encuentros deportivos.
Ocio y servicios exclusivos
Bravoplaya Camping Resort ofrece una variada oferta gastronómica con tres restaurantes y tres chiringuitos con grandes profesionales y especialistas al cargo. Allí, las familias pueden encontrarse con una amplia gama de menús adaptados para todos los gustos.
Pero después de comer la cosa no acaba, ya que se puede disfrutar de discoteca al aire libre o espectáculos en una impresionante plaza de toros. Los huéspedes tienen acceso a muchos servicios específicos como un supermercado, bloques sanitarios, lavandería, peluquería, centro de masajes y belleza, centro de limpieza canino, lavadero de coches, alquiler de bicicletas, así como una estación de carga para coches eléctricos y servicios de autolavado para coches y autocaravanas.
Dónde dormirás
En cuanto a los alojamientos, Bravoplaya ofrece parcelas, bungalows y mobilhomes que se adaptan a todas tus necesidades. Puedes encontrarlas de diferentes características y tamaños.
Bravoplaya te espera, el destino ideal para unas vacaciones familiares de ensueño.
