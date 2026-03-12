La CHJ eleva a 1.065 km las zonas con peligro de inundación al sumar siete nuevas áreas, tres de ellas en territorio dana

La dana ha cambiado la morfología del territorio, también de los cauces, y a esa transformación se suman los efectos del cambio climático. Por eso, también, cambian y se actualizan los Mapas de Peligrosidad y Riesgo de Inundación que elabora periódicamente la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y en el borrador que el organismo de cuenca ha sometido a consulta pública en el marco de la elaboración del tercer ciclo de la planificación antiinundaciones para el periodo 2028-2032 se identifican nuevos puntos o zonas potencialmente peligrosas ante inundaciones.

Son, en total, siete puntos, que elevan la zona con riesgo de inundación en la demarcación del Júcar a 61 grandes áreas que abarcan una longitud de más de 1.065 km. Un total de 129 subtramos se engloban en esas 61 áreas inundables.

Las nuevas incorporaciones se localizan tanto en zona afectada por la dana como en territorio libre de afección. La distinción es importante: la CHJ ha separado, en la elaboración de estos mapas actualizados, el territorio que se vio afectado por la catástrofe del 29 de octubre de 2024, del que no se incluye en esta zona cero.

Los siete nuevos puntos

En concreto, se incorporan siete subtramos y cuatro de ellos se encuentran fuera de zona dana. El primero incluye 2,88 kilómetros en el río Sot, en Sot de Chera, en la provincia de Valenica. El segundo es más largo: se trata de 28,66 kilómetros del barranco Ràtils desde Ona hasta el río Seco o Sonella (Castellón).

Asimismo, se incluyen 7,8 kilómetros situados en la confluencia de la cañada del Monegrillo y arroyo de la Encina, en el término municipal de Iniesta (Cuenca). El cuarto de los nuevos subtramos se localiza en el río Servol, aguas arriba de la N-340 hasta su desembocadura en el mar, en la provincia de Castellón, y su longitud es de 3,43 kilómetros.

Uno de los puentes de Sot de Chera que será reconstruido / Redacción Levante-EMV

De esta forma iba a quedar inicialmente esta primera fase de la revisión. La segunda fase implicaba revisar todos los puntos ya contemplados previamente como con riesgo de inundación en las zonas afectadas por la barrancada. Pero, después del 29-O, el organismo decidió incorporar también otros tramos que no habían sido analizados previamente. La catástrofe dejó clara, sin lugar a dudas, su carácter inundable.

Son tres nuevas zonas: tramos como el barranco del Poyo en Chiva, el barranco del Murtal en Godelleta o el río Magro a su paso por Utiel. No obstante, la información de peligrosidad todavía está siendo actualizada, por lo que su cartografía se incorporará en una fase posterior.

Un total de 55 km

Es decir, que en total, la CHJ suma a su mapa de peligrosidad por inundación un área de 55 kilómetros de longitud, repartida entre las provincias de Valencia y Castellón y la provincia castellanomanchega de Cuenca.

En paralelo, se continúa trabajando en la actualización de alrededor de 15 subtramos localizados en las zonas afectadas por la dana, principalmente en las cuencas del barranco del Poyo y del río Magro. Para ello se están desarrollando nuevos estudios hidrológicos e hidráulicos, junto con vuelos LiDAR, con el objetivo de obtener información topográfica actualizada que permita mejorar la caracterización de los cauces y recalibrar los modelos de inundación.

La previsión de la CHJ es que a mediados de 2026 puedan estar disponibles los resultados de estos trabajos. Es decir, que el mapeo completo estará disponible a partir de la segunda mitad del año. De momento, queda pendiente la actualización de las zonas de la zona cero.

Sobre la causa de los diferentes ritmos de mapeo entre zonas dana y territorio no afectado, desde el organismo de cuenca explican que, para analizar el territorio inundado por la barrancada, hay que esperar un poco. Esa necesidad se debe, dicen desde la CHJ, a que la dana ha cambiado la morfología de los cauces y ha superado con creces las previsiones respecto al periodo de retorno. Además, las obras de emergencia siguen en marcha.

Una veintena de zonas ya revisadas

Pero en territorio no inundado por la dana, las zonas ya revisadas abarcan distintos tramos de cauces y barrancos. Entre ellos se encuentran más de 13 kilómetros del Vaca desde el barranco de Barig hasta Tavernes de la Valldigna, siete kilómetros del río Xeraco desde Tavernes de la Valldigna hasta el mar y un tramo de cuatro kilómetros del barranco de Xeresa desde la AP-7 hasta pasada la misma Xeresa. También se han revisado dos kilómetros del barranco del Coll de Pous desde cerro la Plana hasta Dénia y casi tres del barranco del Badell desde fuente del Clot hasta el río de Xeraco.

Asimismo, se incluyen poco más de ocho kilómetros del Canal de María Cristina desde cordel de Lezuza hasta Albacete, 10 kilómetros del Júcar desde Huerta de Uña hasta la N-320 y poco más de 7 del río Moscas desde el arroyo de San Juan hasta el Júcar. A ello se suman casi cuatro de la rambla de las Hoyuelas desde el camino de las Fuentecicas hasta la N-430, más de 22 kilómetros del barranco de Alginet desde el barranco Júcar-Turia hasta la acequia Real del Rey y siete kilómetros desde antes de la acequia de Peu de Forquet desde Quartell hasta la AP-7.

El tramo más largo, en el Túria hasta València

Además, entre las zonas revisadas figura el tramo más largo, con más de 66 kilómetros del Túria desde el barranco Hondo hasta Valencia. También se han incluido poco más de ocho kilómetros del barranco de Codoval, otros siete del barranco de Romaneles desde aguas arriba de Benavites hasta Almenara, 16 kilómetros del río Palancia desde Estivella hasta Sagunto y 8 del Sonella desde la A-7 hasta Burriana. Finalmente, se añaden 10 kilómetros del barranco de la Murta desde el de Rochet hasta el Hondo y poco más de cuatro kilómetros y medio de la rambla de Alcalá desde la A-7 hasta Benicarló.