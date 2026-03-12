Colectivos migrantes afirman que la nueva Renta Valencia de Inclusión no puede incluir "términos trampa" que dejen fuera a los más vulnerables

Las entidades que trabajan con el colectivo migrante en general, y de mujeres en particular, tienen claro que un texto abierto a interpretaciones es "una trampa". Así lo aseguran en referencia a la decisión del Consell de "salvar" su reforma de la ley de la que será la Nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI) tras pactar con los voxistas las enmiendas que añaden trabas a las personas migrantes, abren la puerta a quitar la ayuda a las mujeres con velo islámico y eliminan las referencias sobre la violencia de género.

Las referencias introducidas en el texto para poner trabas no son directas, ni mucho menos. La mayor polémica se centra en una enmienda abre la puerta a dejar fuera a las mujeres que porten hiyab, el pañuelo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello. En este sentido, la modificación, ya en la ley, señala que para mantener la ayuda se implementará "un itinerario de inclusión" que lleva, entre otras cuestiones, "la renuncia a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres".

El día que se aprobaron estas modificaciones, dos mujeres (Fatoumata Koné y D'Jeliya N'Djim), estaban en ruta por la Comunitat Valenciana para explicar a ayuntamientos, políticos, sindicatos y entidades que son "titulares de responsabilidades" cómo trabajar para erradicar la Mutilación Genital Femenina (MGF). "No es un tema religioso, es un tema cultural que hay que erradicar porque las mujeres crecen pensando que es lo que hay que hacer con las niñas, que es por su bien cuando es una barbaridad de la que ellas también han sido víctimas", explican las mujeres desde València, gracias a un proyecto de defensa de los derechos humanos financiado por la Generalitat Valenciana. "Es violencia contra la infancia pero dejar a estas familias fuera de la RVI aún las hará doblemente víctima. No es esa la manera de luchar contra la MGF", explican las activistas.

Por ello, desde Farmamundi aseguran que "generalizar todas las formas de violencia" puede aumentar los problemas de estas mujeres para acceder a la ayuda. "El trabajo que se realiza desde la Comunitat Valenciana es clave y los titulares de obligaciones, aquellos que tienen en su mano hacer leyes y cambiar las cosas, deberían estar formados en estas cuestiones. De eso trata este proyecto y el viaje de estas dos mujeres. Sin embargo, la comisión de derechos humanos en las Corts Valencianes está deshabilitada y las ambigüedades en un texto tan importante pueden generar problemas".

Desde Casa Marruecos afirman que la Renta Valenciana de Inclusión es una herramienta "muy importante y necesaria" porque permite y ha permitido que muchas personas en situación de vulnerabilidad "tengan un mínimo de seguridad y dignidad. Por eso creemos que es positivo que se haya querido impulsar y reforzar".

"Pero precisamente porque es una ley tan importante, debemos trabajar entre todos para garantizar que sea realmente justa y accesible para todas las personas que la necesitan. Estamos viviendo un momento preocupante, donde vemos crecer los discursos de odio y donde el racismo y la islamofobia están cada vez más presentes en nuestra sociedad. En este contexto, las leyes sociales tienen que ser especialmente cuidadosas, porque muchas veces son el único escudo que protege a la gente más vulnerable", aseguran.

"Sabemos lo que Vox quiere introducir en las políticas públicas"

Por eso es "fundamental evitar formulaciones ambiguas", términos "trampa" o conceptos abiertos a interpretación en las leyes. "Cuando hablamos de derechos sociales, la suerte de una familia no puede depender de cómo alguien interprete una palabra o una frase. Sabemos también cuál es el contexto político en el que se presentan algunas de las enmiendas, especialmente las planteadas por Vox. Conocemos bien el tipo de debates que se están promoviendo y lo que buscan introducir en muchas políticas públicas. Por eso creemos que es especialmente importante cuidar el lenguaje de las leyes y evitar expresiones que puedan abrir la puerta a interpretaciones que terminen afectando a las personas más vulnerables", explican desde la entidad.

Y añaden: "Cuando hablamos de derechos sociales debemos ser especialmente cuidadosos para que nadie quede fuera por prejuicios, racismo o islamofobia. Por eso creemos que sería muy positivo que la administración acompañe esta ley con criterios claros de interpretación y aplicación, para garantizar que se aplique de forma justa, homogénea y sin ningún tipo de discriminación", ya que al final hay algo "que debemos tener muy claro: las leyes sociales deben proteger a la gente vulnerable, no dejar su futuro en manos de interpretaciones que pueden abrir la puerta al racismo o la islamofobia. El objetivo debe ser que la Renta Valenciana de Inclusión siga siendo lo que debe ser: una herramienta de protección social para todas las personas que la necesitan".