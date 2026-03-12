Ha costado meses pero ya hay fecha. Al menos, del inicio de las negociaciones. La Conselleria de Educación y los sindicatos se sentarán a negociar las condiciones laborales del profesorado después de fallas. Así lo han indicado desde el STEPV tras la reunión de la Mesa Sectorial de Educación que se ha celebrado este jueves. Ha sido una mesa ordinaria, en la que se han tratado asuntos diferentes, pero en el turno de intervenciones libres se ha llegado a un inicio de deshielo: Conselleria comunicará a los sindicatos el día 20 la fecha de una reunión para tratar la mejora de las condiciones de trabajo del profesorado.

Esa reunión se celebrará la semana del 23 según lo que ha dicho Conselleria en la reunión, han explicado desde el STEPV. De momento, se mantiene la huelga del día 31 de marzo, a la espera de lo que se pueda acordar en ese encuentro con el departamento que dirige Mari Carmen Ortí.

Concentraciones ante los centros

También mantiene la concentración que han convocado a las puertas de los centros educativos para el día 24. Será la segunda de este tipo. Los sindicatos STEPV, UGT, CCOO y CSIF habían convocado para este jueves concentraciones en las puertas de los institutos y centros de primaria de la Comunitat Valenciana. Las han protagonizado con pancartas con lemas como ‘Nosaltres lluitant també estem educant’ o ‘Educación pública de calidad’ y en centros de las tres provincias.

Esta es la tercera vez que los sindicatos convocan al profesorado a concentrarse a las puertas de los centros. La primera vez fue el 20 de noviembre y la segunda el 10 de febrero, coincidiendo con la reunión de la junta de portavoces del departamento.

Una de las concentraciones convocadas por los sindicatos a las puertas de los centros escolares / Redacción Levante

Reivindicaciones

De nuevo, decenas de centros se han concentrado para exigir las mejoras salariales y laborales que se reclaman: recuperación del poder adquisitivo perdido, reducción de ratios y de burocracia, recuperación de las plantillas docentes recortadas, mejora de las infraestructuras educativas y derogación de la ley de “libertad educativa”.

Sobre todo, reclaman mejoras en sus condiciones laborales porque, lamentan, están entre los peores pagados de España. De hecho, según un informe del CSIF, de las 17 comunidades autónomas, los docentes valencianos están entre los puestos 12 y 14 en salarios. Su diferencia salarial con los mejores pagados, los docentes vascos, puede llegar a los 500 euros.

Precisamente CSIF ha hecho llegar su propio listado de 13 peticiones con sus propios puntos, como nuevos itinerarios para la obtención de certificación en valenciano y, en conjunto, mayor inversión para la educación pública valenciana. CSIF ha propuesto, respecto al tema retributivo, una subida salarial mensual, en complemento autonómico, de 300 euros mensuales para todos los docentes.

El sindicato ha trasladado igualmente como puntos a negociar el abono de la paga extra completa para todos los docentes y el establecimiento de los denominados días moscosos o de libre disposición para este colectivo, ya que carece de ellos. Del mismo modo, en su planteamiento de negociación incluye una nueva normativa para implementar la reducción de horario lectivo a docentes mayores de 55 años y el paso de todos los docentes a la categoría de Grupo A. Pero lamentan que no han recibido respuesta de Educación.