La crisis del PSPV en Almussafes deja un impacto limitado en la ejecutiva de Bielsa

El seísmo ha sido, política, mediática y hasta anímicamente, importante, pero la crisis abierta en Almussafes y sus réplicas no trastocarán las estructuras del PSPV. Ni siquiera aunque el escenario de mayor ruptura se lleve a cabo y los ocho concejales socialistas en el consistorio acaben fuera del partido, bien por decisión propia o bien por rebeldía frente a la dirección, para seguir el camino de su hasta ahora líder y alcalde, Toni González, ya expulsado desde la semana pasada de la formación entre duros reproches a Diana Morant.

Valga decir que el peso de Almussafes a nivel interno en el PSPV ha sido, hasta ahora, destacado. Sus 300 militantes le han hecho situarse como una de las agrupaciones que pueden decantar la balanza en los siempre reñidos procesos orgánicos. Solo hay que ver la exigua diferencia de 21 votos que permitió a Carlos Fernández Bielsa revalidar su liderazgo provincial. Almussafes y la Ribera Baixa fue uno de los territorios donde asentó su triunfo, un apoyo que le valió a González ser nombrado como uno de los cuatro vicesecretarios generales de la nueva dirección.

De este cargo, y del que tenía en la ejecutiva 'de país' con Morant al frente, salió en diciembre cuando se conoció la denuncia por acoso sexual ante Ferraz. Pero su salida podría no ser la última de las estructuras del partido. Ahí está la mirada puesta en lo que harán los concejales que hasta la fecha se han mantenido leales a González y han secundado todos los manifiestos de apoyo, hasta el punto de considerar la expulsión del dirigente local como una "venganza" que les obliga a buscar "un camino propio".

Ese nuevo sendero podría ser, según admitieron en un comunicado la semana pasada, "otro partido con el cual seguir asumiendo nuestra responsabilidad del gobierno local de Almussafes, que es nuestro sueño y nuestra razón de ser en política". Eso llevaría a estos concejales a estar fuera del PSPV y, por ende, según explican fuentes de la formación, se debería revisar su presencia en todos los órganos internos de los que forman parte. Vaya, que deberían dejar cualquier responsabilidad interna.

Rebeca Torró y Toni González. / Raúl Sanchidrián/EFE

Uno de ellos sería en la propia ejecutiva provincial de Bielsa. En ella está uno de los ediles de Almussafes: Jaime Wic, quien es a día de hoy secretario de Industria y Sectores Productivos. En una dirección con más de 80 nombres como la que salió en el congreso de hace un año no se requeriría un nuevo nombramiento si no se quisiera. De hecho, la marcha de González no ha sido suplida ni en la ejecutiva 'de país' i en la provincial donde su responsabilidad en el escalafón era más elevada, siendo uno de los cuatro vicesecretarios generales que ahora quedan reducidos a tres.

Más en la comarcal

Tampoco habrá afecciones en otro de los órganos donde González había situado a algunos de sus fieles: el comité provincial. Según fuentes conocedoras de los entresijos internos del partido, en este órgano, encargado entre otros asuntos de validar las listas electorales en la circunscripción de Valencia, hay 7 representantes de Almussafes, un número irrelevante en la configuración de mayorías donde hay unos 350 miembros de los que Bielsa cuenta con un amplio apoyo, sobre el 60 %, más de 210, por lo que la salida de estos siete no desestabiliza su situación.

Más afección podría haber en la ejecutiva comarcal del PSPV de la Ribera Baixa (territorio dado a la confrontación interna) que dirige Manoli Egea, quien se mostró defensora de González al inicio del proceso. La dirección roza los 40 nombres y hay, al menos, cinco concejales del ayuntamiento de Almussafes que forman parte de ella: Davia Calatayud, Ramón Ribera, Dalia Ríos, Manuela Ruiz y Juan Pablo Bosch. Su salida del partido provocaría también su salida de esta ejecutiva, una dirección que está disuelta en el caso local.

Lo que parece que el PSPV mantendrá, salvo hecatombe electoral, es el diputado provincial del Partido Judicial de Sueca. En las últimas elecciones municipales, las de mayo de 2023, los socialistas obtuvieron 8.000 votos más que el PP, un margen suficientemente amplio como para que este no peligre ya que Almussafes aportó 3.000 papeletas. En esta localidad, además, la formación prevé presentar candidatura. Otra cosa es qué apoyo coseche.