La crisis de los trenes de cercanías de la "mascletà" llega al día clave sin acuerdo entre Gobierno y Ayuntamiento

Los trenes de las líneas de Cercanías de Gandia-València (C1) y Xàtiva-València (C2) no llegarán, salvo acuerdo "in extremis", a la céntrica Estación del Norte este viernes, víspera del fin de semana de máxima afluencia fallera. Mañana arrancan las restricciones a los cercanías para evitar aglomeraciones en el entorno de la plaza del Ayuntamiento. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha remitido a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, una carta en respuesta a la petición de esta de que la Policía Nacional emita una informe que permita reconducir las restricciones de los trenes en la que insta a la munícipe a convocar para ello a la Junta de Seguridad Extraordinaria, como ya reclamó el martes, con el objeto de explorar las opciones técnicas y alcanzar una solución consensuada y avalada por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad representados en este órgano.

Con la dana muy presente, ningún responsable político parece dispuesto a tomar una decisión que pueda comprometer la seguridad ciudadana en un evento de grandes aglomeraciones de gente como son las fallas, en general, y la mascletà, en particular, máxime después de hacerse públicos los informes que con tanto los Bomberos y la Policía Local de València han emitido en relación a las fallas de este año aconsejando la restricción de los trenes y la afluencia masiva a la mascletà. Unas restricciones que también ha defendido la Policía Nacional en otro informe fechado el 25 de febrero pasado, posterior a la reunión de la junta de seguridad en el que considera “necesaria” la “supresión de las llegadas de trenes a la Estación del Norte” en las mascletaes en aras de “garantizar la seguridad ciudadana, mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes críticos, evitar colapsos y aglomeraciones que puedan poner en peligro la integridad física de las personas” y cita posibles “avalanchas o episodios de pánico”. La Policía Nacional pide que se suprima la llegada de trenes entre las 13 y 15 horas de los días 13 al 19 de marzo ambos inclusive y sitúa la situación que se puede producir en la mascletà en un nivel 4 del Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.

Como viene informando Levante-EMV la decisión de Renfe de que los cercanías que utilizan miles de valencianos, entre otros, de muchos pueblos de l'Horta Sud, para llegar a València a la mascletà pero también a trabajar o acudir a consultar médicas finalicen, entre el 13 y el 19 de marzo y de 13 a 15 horas, acaben el trayecto en la estación de Albal ha desatado una bronca política que por días se ha elevado de nivel. Un embrollo político con cruce de acusaciones entre el ministro de Transportes Óscar Puente y la alcaldesa y otros responsables políticos como el propio president Juanfran Pérez Llorca o el secretario general del PP, Miguel Tellado, y los síndics del Compromís, Joan Baldoví, y el PSPV, José Muñoz.

Competencias y dana muy presente

Bernabé insiste en su misiva en que el órgano competente para revocar las restricciones de los cercanías, que el propio ayuntamiento. "El único espacio de cooperación y coordinación territorial a nivel de seguridad es la Junta Local de Seguridad", recalca la delegada. "La evacuación de informes como el que usted requiere en este caso Policía Nacional exige la activación de este órgano colegiado, tal como marca el Real Decreto 1087/2010". Un decreto que establece que "corresponde a las Juntas Locales de Seguridad acordar los planes específicos de colaboración y coordinación a desarrollar en el municipio con motivo de la celebración de eventos extraordinarios u otras situaciones que aconsejen la adopción de dispositivos especiales, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden y garantizar la seguridad ciudadana", cita la delegada. Bernabé vuelve a dejar así la pelota en el tejado del ayuntamiento, que tampoco parece dispuesto a adoptar una decisión política en una cuestión de seguridad ciudadana que en caso de producirse algún incidente grave en el transcurso de la mascletà podría traer consecuencias graves. El ayuntamiento, con todo, todavía estaría a tiempo de convocar la junta de Seguridad como demanda Bernabé.

Bernabé apunta en su escrito que si Catalá entiende que "tiene un problema de aforo con motivo de la celebración de la mascletà en la plaza del Ayuntamiento y aledaños que pudiera comprometer la seguridad de las personas asistentes, como responsable de la institución que organiza este evento de tal magnitud, le insto a que adopte las medidas oportunas a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía y que quede reflejado en el Plan de Autoprotección que usted debe haber presentado a la autoridad competente, en este caso la Generalitat Valenciana". Bernabé finaliza instando de nuevo a Catalá a convocar la junta.

Noticias relacionadas

Sobre la carta remitida por la Delegación de Gobierno al Ayuntamiento de València, fuentes municipales apuntan que el informe emitido a finales de febrero por la Policía Nacional se redactó sin necesidad de convocar la citada junta. Insisten en que el acuerdo debe ser fruto de una reunión técnica no de una decisión política.