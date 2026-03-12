Cruce de cartas entre Bernabé y Catalá hasta última hora de la noche, pero sin resolver la crisis de los trenes

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha marcado distancias con la propuesta de Renfe sobre la llegada de trenes a la Estación del Norte y ha trasladado a la Delegación del Gobierno que el consistorio no tiene competencias para decidir sobre itinerarios, frecuencias u horarios ferroviarios, al tratarse de una materia de titularidad estatal. Además, reclama que se concreten los informes de seguridad que avalarían cualquier cambio operativo en plena celebración de las Fallas los días de mascletà.

En una carta remitida a última hora de la noche por la alcaldía a la delegada del Gobierno en la Comunitat, el consistorio responde al escrito recibido el 12 de marzo y fija su versión. El ayuntamiento sostiene que entendió que la petición de Renfe contaba con el visto bueno del Ejecutivo y, en base a los informes de Policía Local y Bomberos, contestó que la operativa requería la intervención del Cuerpo Nacional de Policía, competente en el mantenimiento del orden público en grandes concentraciones humanas.

Informe desfavorable

En el escrito, el consistorio insiste en que la Policía Local puede colaborar, pero subraya que la responsabilidad principal en materia de seguridad corresponde a la Policía Nacional. De hecho, señala que existe un informe desfavorable del Cuerpo Nacional de Policía a la llegada de trenes a la Estación del Norte, y emplaza al Gobierno a facilitar esa documentación técnica si respalda la propuesta formulada por Renfe.

La carta recuerda que ni la alcaldía ni el ayuntamiento de València pueden adoptar decisiones que afecten a la red ferroviaria estatal: "Resulta de todo punto imposible que ni esta Alcaldía ni el Ayuntamiento de Valencia adopte medida alguna sobre itinerarios, frecuencias u horarios que afecten a la red ferroviaria de titularidad estatal", detallan.

Para reforzar ese argumento, el gobierno municipal invoca la Ley del Sector Ferroviario y recuerda que ya había planteado recomendaciones sobre días y franjas horarias que, según denuncia, Renfe no atendió el pasado fin de semana ni incorporó al anuncio realizado de forma unilateral el viernes anterior.

Problemas de seguridad

El Ayuntamiento también responde a las alusiones sobre posibles problemas de seguridad. En este punto, asegura no tener constancia de alteraciones graves del orden público y recalca que cualquier valoración en esa materia compete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dentro del marco acordado en la Junta Local de Seguridad celebrada el 17 de febrero.

Por otra parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha remitido este jueves otra carta a la alcaldesa de València, María José Catalá, en la que le insta a convocar una Junta local de seguridad extraordinaria para tratar medidas sobre la interrupción de la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte durante la mascletà.

Bernabé critica que la alcaldesa no haya convocado la Junta local de seguridad extraordinaria que le pidió hace 48 horas, y le hace una serie de recordatorios ante su solicitud de un informe por parte de la Policía Nacional a "un órgano no competente como es Renfe".

Así, en la misiva la delegada expone que "el único espacio de cooperación y coordinación territorial a nivel de seguridad" es la Junta local de seguridad, y que los informes que la alcaldesa requiere a la Policía Nacional "exige la activación de este órgano colegiado", pues corresponde a las juntas locales de seguridad acordar los planes de coordinación ante eventos.