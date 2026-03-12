Vaivén
Un debut en la junta de síndics en ambiente fallero
De normal, después de la junta de síndics de las Corts, intervienen en rueda de prensa el síndic de cada grupo parlamentario acompañado por uno de sus adjuntos que, previamente, ha acudido a la reunión. El PPCV tiene tres adjuntos que 'complementan' a Fernando Pastor: Nieves Martínez, Laura Chulià y Salvador Aguilella, sin embargo, este jueves, junto al portavoz de la formación no ha estado ninguno de ellos (y eso que Martínez había ido a la junta) sino que ha estado acompañado por la diputada Candela Anglés, que ha debutado en la sala de prensa de las Corts.
El motivo de su comparecencia junto a Pastor ha sido presentar una Proposición No de Ley sobre vivienda, tema del que Anglés es portavoz. Su intervención, en la que ha puesto un ejemplo tan hipotético sobre los beneficios fiscales aprobados que ha hablado de comprar una casa de 100.000 euros, precio entre la fantasía y la nostalgia, ha estado amenizada por el sonido de fondo de una xaranga callejera que, a las puertas del parlamento, daba rienda suelta a la música. Dentro, mientras tanto, varias comisiones visitaban el Palau dels Borja. Porque hasta las Corts llegan las Fallas. Solo faltó instalar una carpa en el hemiciclo.
