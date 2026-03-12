Juan Luis Gandía gana las elecciones al Rectorado de la Universitat de València

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Juan Luis Gandía, ha ganado esta noche las elecciones al Rectorado de la Universitat de València con el 80% de los votos escrutados. Lo ha hecho en una votación en segunda vuelta frente a la otra candidatura que pasó a la segunda fase, la de la hasta ahora vicerrectora de Internacionalización, y de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Ángeles Solanes.

Juan Luis Gandía imparte clases en varias titulaciones de grado y posgrado de la Facultat d'Economia. También ha liderado varios proyectos de innovación educativa y es responsable de un grupo consolidado de innovación docente Sus investigaciones se han orientado principalmente al análisis del impacto de las nuevas tecnologías en la transparencia y fiabilidad de la información corporativa, de la relación entre la auditoría de cuentas y la calidad de la información financiera y del análisis textual de la información no financiera y sus efectos económicos.

En el ámbito universitario, fue director del Departamento de Contabilidad (2009-2012), miembro de la Comisión de Estatutos (2009-2013), miembro de la Comisión de elaboración del Plan de Estudios del grado en Administración y Dirección de Empresas y de la Comisión de elaboración del Plan de Estudios del máster oficial en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión, delegado del Rector para la Dirección del Centro Universitario EDEM (2012-2014), vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de la Información (2014-2018) y vicerrector de Economía e infraestructuras (2018-2019).

Cuatro candidaturas iniciales

Las elecciones se decidían, inicialmente, entre cuatro candidaturas. Gandía, favorito sorpresa en la primera ronda, ya quedó la semana pasada en primera posición, mientras que Solanes quedó segunda. Quedaron fuera de la segunda ronda, por tanto, el exvicerrector de Internacionalización y Multilingüismo, Carles Padilla, y el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, Francisco Ródenas, que quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente. En concreto, en la primera vuelta Juan Luis Gandía recibió un 42,69% de los votos totales, Ángeles Solanes un 38,93%, Carles Padilla un 11,89% y Francisco Ródenas un 6,47%. Por tanto, pasaron a la segunda vuelta solamente Gandía y Solanes.

Gandía y Solanes en el Aula Magna de la UV / Miguel Ángel Montesinos

Las urnas se abrieron este jueves por la mañana a las 10 en todos los centros de votación y cerraron a las seis de la tarde, como en la primera vuelta. Han podido votar casi 60.000 personas, los mismos que en la primera votación, 49.000 de ellos estudiantes.

Recuento y proclamación

El acto de proclamación de los ganadores ha tenido lugar en el Aula Magna del Rectorado de la Universitat, después de que los dos candidatos conozcan los resultados de la mano de la Secretaría General. La Universitat de València no permite el voto telemático para las elecciones rectorales, sino solamente presencial.

Cuando se cierran las urnas y comienza el escrutinio, se va ofreciendo su actualización en directo desde la web de la UV, pero no en abierto, sino solo para la comunidad universitaria. Cuando se llega al 80% escrutado, hay otra particularidad del recuento: deja de emitirse públicamente y se reúne a los candidatos, en este caso a los dos restantes, para que conozcan el resultado de primera mano por parte de la institución. Posteriormente, se dirigen a la comunidad universitaria y los medios desde el Aula Magna.