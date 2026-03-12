Juristes Valencians presiona al PP para elegir en las Corts a los 'defensores' del derecho civil en el Congreso

Presión directa y con un nombre: Fernando Pastor, síndic del PPCV. Es a quien se dirige Juristes Valencians en su petición para que las Corts pueda incluir en su próximo pleno la elección de los diputados autonómicos que han de defender la propuesta de reforma constitucional ante el pleno del Congreso para poder recuperar el derecho civil valenciano, un planteamiento surgido del propio parlamento valenciano en febrero de 2020 y que ha ido quemando hojas del calendario sin avances desde la propia cámara autonómica.

La presión hacia Pastor tiene el objetivo claro de que en la próxima junta de síndics, prevista para este mismo jueves, su reclamación entre en alguna de las carpetas que sirven para acabar fijando un orden del día futuro, pero a ser posible no muy lejano. Porque la ventana de oportunidad abierta con la reforma constitucional que fijará un senador por Formentera empieza a cerrarse y hay que darse prisa, insiste el presidente de la asociación, José-Ramón Chirivella, que sin embargo tiene en el regate de la falta de respuesta la contestación por parte del PPCV.

Esta reclamación de Juristes Valencians viene a raíz de la carta enviada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en octubre donde le recoraba a su homóloga de las Corts, Llanos Massó, que el Congreso tiene todavía pendiente desde 2020 la petición valenciana de reforma constitucional para poder incluir el derecho foral, que ese año, en julio, se eligió a una delegación de tres diputados para defender este cambio y que tras las elecciones esto está en la columna de los deberes sin hacer.

"Las Corts Valencianes no han comunicado la composición actualizada de la delegación que debe presentar la Proposición de reforma constitucional de conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 87.2 de la Constitución", indicaba el texto de la misiva que añadía: "En el caso de que las Corts mantengan su voluntad de impulsar esta Proposición de reforma constitucional, ruego a V.E. que facilite la composición de la delegación llamada a realizar su presentación en el Congreso de los Diputados a efectos de posibilitar su inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria".

Concentración por la recuperación del derecho civil valenciano ante el Congreso. / Europa Press

En 2020, el parlamento autonómico eligió en el pleno (entonces con mayoría de izquierdas) que el entonces síndic de las Corts, Manolo Mata, la portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, y el diputado de Compromís, Jesús Pla, fueran los emisarios para explicar la propuesta valenciana. Cinco años después, Mata ha dejado los cargos políticos y representa como abogado (entre otras cuestiones) la acusación popular de Acció Cultural en el caso de la dana, Davó salió de la primera línea política al acabar la pasada legislatura y el único que mantiene su acta en el Palau dels Borja, y por tanto, tiene posibilidad de reeditar esta responsabilidad es Pla.

"Lealtad" y "coherencia"

Ante esta situación, Chirivella ha exigido al PPCV "lealtad con los valencianos" así como "coherencia con las actitudes mantenidas durante muchos años, y respaldadas por la militancia popular y por sociedad civil". Desde Juristes Valencians destacan que la mayoría de la sociedad civil y el municipalismo valenciano "han dado ejemplo de cohesión territorial en la reivindicación del derecho civil foral valenciano".

Respecto a "los miedos expresados por algún representante del PP de que se pueda incorporar alguna cuestión indeseada por fuerzas políticas extremistas en la tramitación parlamentaria cuando la reforma del derecho civil se aborde por el Congreso", sostienen que "se trata de una vieja excusa, a la vista de que avanza en el Congreso con el voto del PP la reforma constitucional del artículo 69.3 para dotar de senador a Formentera".

Aseguran que exigirán "un trato justo" a los grupos parlamentarios del Congreso y que se opondrán "de forma absoluta a que se introduzca cualquier otra cuestión ajena a la recuperación del derecho civil valenciano en la tramitación parlamentaria de la reforma constitucional en el Congreso y en el Senado": "Damos garantías al PP de Alberto Núñez Feijóo, y así lo exigiremos al PSOE del presidente Pedro Sánchez y de la ministra Diana Morant, de que no se incorporarán ninguna cuestión de otros territorios o que desnaturalice o modifique la literalidad de la propuesta de Les Corts".

Por ese motivo, Juristes ha solicitado la tramitación de la reforma por lectura única en el Congreso, al tiempo que urge al PPCV y al PSPV a exigir "un trato idéntico" para esta propuesta que "al que la presidenta del Congreso confiere a la de Formentera". "Antes de ir al Congreso, antes de exigir a Armengol, Nando Pastor y José Muñoz [síndic del PSPV], tienen que hacer los deberes, lo que requiere designar la delegación valenciana defensora de nuestro autogobierno", insiste.