La Aemet pone el foco en la lluvia en València ante el ‘supersábado’ fallero

València encara un fin de semana fallero con tiempo mayoritariamente estable, aunque el sábado concentrará la principal incertidumbre meteorológica. La previsión eleva hasta el 45% la probabilidad de lluvia durante la mañana, con una mejora paulatina a partir de la tarde. No se espera un episodio de precipitaciones persistentes, pero sí una jornada más insegura, con nubosidad, ambiente algo más fresco y posibilidad de chubascos que podrían condicionar los actos al aire libre. El domingo devolverá la estabilidad, con apenas un 10% de riesgo de lluvia y temperaturas suaves.

València encara las Fallas con la mirada puesta en el cielo por la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), especialmente por ese posible cambio de tiempo entre el próximo sábado y el domingo, que podría afectar a actos al aire libre y obligar a seguir muy de cerca las próximas actualizaciones meteorológicas.

El tiempo cambiará el sábado, la jornada más inestable del tramo analizado. La clave meteorológica está precisamente en esa jornada del sábado 14. La previsión apunta a un repunte del riesgo de lluvia durante la primera mitad del día, con un 45% de probabilidad entre las 00:00 y las 12:00 horas, porcentaje que desciende al 25% por la tarde-noche. No es, por tanto, un escenario de temporal ni de lluvia generalizada durante toda la jornada, pero sí un panorama lo bastante incierto como para hablar de sábado más variable, con posibilidad de chubascos o episodios débiles e intermitentes, sobre todo en las horas centrales y de la mañana.

De hecho, el supersábado contará con uno de los momentos más esperados del calendario festivo: la clausura de la Exposición del Ninot Infantil y la proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2026.

La actividad arrancará a las 14.00 horas con la mascletà en la plaza del Ayuntamiento, a cargo de Pirotecnia Aitana, en una nueva cita con el estruendo y la pólvora en el corazón de la ciudad. Ya por la tarde, a las 17.00 horas, cerrará sus puertas la Exposición del Ninot Infantil, paso previo a uno de los actos con mayor simbolismo para las comisiones falleras. A la misma hora también habrá uno de los platos fuertes en la plaza de toros de València con el 'No hay billetes' en las taquillas y con Roca Rey, Talavante y el valenciano Samuel Navalón en el cartel.

Media hora después, a las 17.30 horas, se procederá a la lectura del veredicto popular y a la proclamación del Ninot Indultat Infantil de 2026, la figura elegida para salvarse del fuego por votación del público. A continuación, a las 17.45 horas, comenzará la recogida de los ninots por parte de las comisiones, un proceso que se prolongará hasta las 20.00 horas.

La jornada concluirá al filo de la medianoche. A las 23.59 horas, la plaza del Ayuntamiento volverá a centrar todas las miradas con un espectáculo pirotécnico nocturno disparado por Pirotecnia Tamarit, poniendo el broche de oro a un día marcado por la tradición, la participación y la pólvora.

De cara al fin de semana, el domingo aparece ya mucho más despejado: la probabilidad de precipitación baja al 10%, con apertura de claros y una recuperación del tiempo más estable. Y a partir del lunes, la previsión vuelve a una situación claramente más tranquila, incluso con un martes muy benigno y máximas de hasta 21 grados.

En conjunto, la previsión apunta a unos días tranquilos, con un paréntesis más revuelto entre el sábado y el domingo antes de la vuelta del sol al inicio de la próxima semana.

Según esta previsión de la Aemet, el tiempo se mantendrá estable hasta el viernes, pero el fin de semana abrirá una ventana de mayor inestabilidad justo en la antesala de los días grandes de las fiestas.