La jueza de la dana cita a dos directivos más de FGV tras la declaración de un vigilante de seguridad lesionado

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha citado a dos directivos más de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública gestora de Metrovalencia, tras la declaración de un agente de seguridad que resultó herido durante el día de la dana. En la causa que investiga las 230 muertes de la dana como homicidios imprudentes, además de un número indeterminado de lesiones, ya estaban citados desde el 10 de diciembre, a petición de la acusación popular que ejerce el sindicato Fetap-CGT la cúpula de FG.

De esta manera, deberán comparecer ante la jueza de la dana, aunque aún se desconoce la fecha, Javier Sendra, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, además del director gerente de FGV, Alfonso Novo, junto a otros dos directivos. Tras la declaración del vigilante de seguridad, se suman a los testigos un subjefe de FGV y el jefe del puesto de mando de empresa ferroviaria, ubicado en la sede de FGV de València Sud, que se vio gravemente afectada por el desbordamiento del barranco del Poyo.

Noticias relacionadas

En la misma providencia la jueza Nuria Ruiz Tobarra solicita a FGV y a la Conselleria de Transportes que informen sobre "si recibieron de la Conselleria de Emergencias, entre el 24 y el 29 de octubre de 2024, alguna instrucción o recomendación por la dana, en relación con el puesto de mando de FGV sito en Paiporta".