Llorca defiende que Catalá "sugirió" cortar los trenes y atribuye a Puente la responsabilidad de "plantear soluciones"

La polémica por los trenes de Cercanías y su no llegada hasta el centro de València durante las mascletaes suma un nuevo actor. Al choque entre ayuntamiento y Gobierno se suma ahora el Consell, que se posiciona con el consistorio de María José Catalá, a quien exime de responsabilidades en la decisión final de cortar el servicio en Albal, a casi 10 kilómetros del Cap i Casal.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha echado este jueves un capote a la alcaldesa, asegurando que únicamente planteó "sugerencias" por motivos de seguridad y achacando al Ministerio de Transportes de Óscar Puente la competencia de "plantear soluciones" alternativas para esos pasajeros.

Pese al informe presentado por el ayuntamiento, con respaldo de Policía y Bomberos, pidiendo a Renfe restringir el servicio entre las 13.00 y las 15.00 horas durante la última semana de Fallas (que arranca en menos de 24 horas), Llorca ha defendido que Catalá hizo "sugerencias" al ministerio "para intentar que en momentos puntuales los trenes no lleguen a la estación del Norte, donde se aglutina mucha gente".

Sin embargo, ha apuntado que la alcaldesa "jamás dijo que dejaran tirada a la gente en Albal, a 10 kilómetros de València". "Lo que planteaba --ha proseguido-- era regular un poco la seguridd en la zona". Para el jefe del Consell, es Transportes quien "organiza" el dispositivo y quien "en teoría debe saber como hacerlo", por lo que le ha atribuído la responsabilidad de "plantear una solución".

Para el president, "hay una administración que ha hecho las cosas bien", el consistorio de Catalá, y otra que "ha llegado tarde", en referencia a Puente y el Gobierno. Llorca ha sido crítico con el ministro, a quien ha reprochado ser "muy rápido" para "insultar en redes sociales" pero "muy lento para buscar soluciones".

Noticias relacionadas

Por eso, ha llamado a "menos discusiones y más soluciones". "No puede ser que el ayuntamiento avise con tiempo de que hay que buscar soluciones y que 48 horas antes la única noticia del ministro sean insultos en redes sociales", ha zanjado.