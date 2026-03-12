Primeros espadas de la arquitectura y la ingeniería para diseñar la terminal de trenes del Estación Central de València

El concurso para el diseño de la Estación Central de València, pieza clave de la operación ferroviaria y urbanística del Parc Central que transformará el urbanismo y la movilidad de València y el área metropolitana, ha atraído, como era de esperar, a despachos de arquitectura e ingeniería y consultoras de primer nivel con experiencia en la construcción de grandes infraestructuras como aeropuertos, terminales de tren, hospitales, centros de arte e incluso sedes de marcas de lujo.

Entre los aspirantes a proyectar la nueva terminal valenciana hay despachos internacionales, nacionales y locales. Entre estos últimos, el estudio de José María Tomás Llavador, autor de la ampliación de Feria València, que se presentaba en UTE con las ingenierías internacionales especializadas en infraestructuras ferroviarias de capital francés Systra y Ardanuy. También el urbanista Alejandro Escribano que ha colaborado con el despacho madrileño de Carlos Lamela (autor de la T4 de Barajas junto con el británico Richard Rogers) que concurría en UTE a la terminal valenciana con la ingeniería Consultrans y Fhecor Ingenieros.

Las firmas valencianas

Se da a circunstancia de que Escribano y Lamela forman parte del consejo de “sabios” en asuntos de urbanismo de la alcaldesa, MªJosé Catalá. Ninguna de estas propuestas con socios valencianos ha quedado bien situada en la baremación. Solo Arqueha, el equipo valenciano que ha reconstruido el edificio de Campanar incendiado hace dos años que también colaboró con Ricardo Bofill en su obra póstuma, la torre Ikon, ha quedado en mejor posición. Arqueha, que concurre con las ingenierías Aecom y WSP, la empresa canadiense que se perfila para diseñar la integración ferroviaria en Granada, ha quedado cuarta en la parte técnica, a falta todo de la valoración de la propuesta económica.

Las propuestas mejor situadas, como viene informando Levante-EMV, son Sener Mobility, por un lado, que se presenta en solitario, y la UTE formada por despacho japonés Kengo Kuma, Ines Ingenieros y L35, este último autor de la reforma del Santiago Bernabeu.

También está bien situada la propuesta liderada por Ove Arup la firma de ingeniería y diseño del icónico Centro Pompidou de París, que ha quedado en tercer lugar en la valoración técnica. También el despacho de Fermín Vázquez (b720) coautor con David Chiperfield del Veles e Vents y adjudicatario ahora en solitario de la reforma de la Estación de Chamartín, asi como el despacho Luis Vidal, especializado en aeropuertos y hospitales que ha ganado el concurso para el diseño del centro de excelencia de la firma de lujo Loewe en Getafe.

Una vez abiertas y valoradas las ofertas técnica y económica el comité de valoración elevará al órgano de contratación la propuesta de adjudicación a la oferta más ventajosa, que recalca la comisión de valoración, “no necesariamente tiene que recaer sobre la más barata económicamente”. En concursos de esta envergadura y con puntuaciones tan ajustadas no se descartan posibles recursos administrativos, que deberán resolverse antes de llevase a cabo la adjudicación definitiva.

El comité de evaluación de las propuestas está formado por cinco técnicos de Adif mientras que el Ayuntamiento València tiene dos representantes, en concreto, la directora General de Movilidad, Elena Ayllón, y el director general de Urbanismo, Enrique Martí, y la Generalitat por el subdirector general de Infraestructuras, Juan Pérez Corts.