PSPV y Compromís protegen su 'relación' frente a los reproches de Puente a la "izquierda desorientada"

"Seremos socios". Es la respuesta con la que Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha encapsulado su relación con el PSPV frente a cualquier desavenencia en el Estado. Y eso que la referencias que llegan desde Madrid lo hacen con reproches de esos que señala como potenciales socios, en concreto, del ministro de Transportes, Óscar Puente, dirigente del PSOE, que calificó la postura de los valencianistas ante la polémica por los Cercanís en la mascletà de "izquierda desorientada".

Sea por el pantano de Contreras como límite autonómico, porque el deseo de pasar de la oposición al gobierno une más que el mismo hecho de gobernar o por el grosor de las paredes del Palau dels Borja donde tiene su sede las Corts, el zarandeo de Puente hacia la coalición no ha tenido efectos en la relación que mantienen socialistas y valencianistas en la Comunitat Valenciana. Son rivales por una franja importante de votantes, sí, pero se necesitan como "potenciales socios".

Esa circunstancia la saben tanto PSPV como Compromís que pese a todo el ruido generado en torno a la polémica por la suspensión de los Cercanías a València durante la mascletà entre Renfe y el Ayuntamiento del Cap i casal, han minorizado cualquier tipo de choque. Y eso que Compromís ha mantenido su reproche al ministro, un habitual entre las quejas de los valencianistas, porque "va a ser más fácil llegar a València en Fallas desde Madrid que desde Catarroja, Gandia o Sueca".

"Queremos soluciones", ha señalado Baldoví que preguntado por la referencia de "izquierda desorientada" de Puente hacia Compromís ha indicado que sus "desafortunadas declaraciones no deben afectar a las buenas relaciones entre Compromís y PSPV en el territorio valenciano". "Lo que debería hacer es en lugar de crear polémicas con sus socios potenciales arreglar los problemas de las Cercanías de València", ha insistido el síndic, marcando un perfil diferente entre el PSPV y el Gobierno central.

"Lo importante"

Y es que no es lo mismo gobernar que estar en la oposición y mientras en el Congreso hay medidas del Ejecutivo central ante las que Compromís claramente se desmarca buscando su propio espacio valencianista, en las Corts suele coincidir de manera más reiterada con el PSPV en sus ataques a PP y Vox. Es más, Baldoví ya deja claro que serán "socios" en caso de dar los números, como lo fueron en el Botànic, donde gobernaron juntos.

También evita pisar charcos con Compromís el síndic de los socialistas valencianos, José Muñoz, que ha llamado a "no desenfocar lo importante": "El problema es la seguridad". "Si no se garantiza la seguridad, Renfe ha de tomar medidas; la clave es que Catalá garantice la seguridad", ha remarcado Muñoz asegurando que "el resto", en referencia directa a las declaraciones del ministro, no le importa. "Lo importante es lo importante, la seguridad de las personas", ha acabado reiterando.