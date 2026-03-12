Sigue el lío en el PSPV de Almussafes: el alcalde inicia acciones legales contra Morant por llamarle "putero" y le pide 50.000 euros

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha iniciado acciones judiciales contra la secretaria general del PSPV, la ministra Diana Morant, por los "insultos" proferidos contra él con el fin de "preservar su honor" y defenderse de lo que considera una "campaña de desprestigio".

González, que fue suspendido cautelarmente de militancia en diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él y que finalmente ha sido expulsado por el PSOE, ha solicitado en el Juzgado Civil del Tribunal de instancia de Gandia un acto de conciliación previo a interponer una querella por los presuntos delitos de injurias graves y calumnias.

En su escrito al juzgado, el alcalde expone que Morant se ha dirigido a él en diversos medios como "putero y acosador laboral y sexual", y añade que es conocedora de que se trata de "hechos infundados", pero ha hecho esas manifestaciones "en términos electoralistas".

Asimismo, pide que Morant reconozca en el acto de conciliación que "son inciertos los hechos imputados" y le indemnice con 50.000 euros por los daños que le han causado sus acusaciones, y advierte de que si no lo reconoce y no le indemniza presentará una querella por injurias graves y calumnias.

El alcalde ha señalado en un comunicado que los "gravísimos y reiterados insultos" de Morant hacia él buscan acabar con su carrera política y también le ocasionan "un enorme daño personal, familiar y profesional", además de que han supuesto "un grave daño para la militancia" de la Agrupación Socialista de Almussafes.