Tellado enfría el congreso del PPCV: "A la gente no le preocupa como se organiza internamente el partido"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha enfriado este jueves la celebración del congreso autonómico del PPCV del que debería salir el próximo candidato a la Generalitat. "En lo que estamos centrados en la Comunitat Valenciana es en gobernar y resolver los problemas de los vecinos", ha dicho el dirigente del PP en declaraciones a los medios previas al disparo de la mascletà en la plaza del Ayuntamiento, que Tellado ha presenciado desde el balcón consistorial junto con la alcaldesa, Mª José Catalá. En el palco oficial también ha estado el president, Juanfran Pérez Llorca.

Tellado, a preguntas de los medios sobre un cónclave que se anuncia movido por el anuncio del expresidente Francisco Camps de presentarse, ha defendido al actual president, que acaba de cumplir cien días en el cargo tras la dimisión de Carlos Mazón por la dana. "Juanfran Pérez Llorca está haciendo un trabajo tremendamente importante y lo lógico en estos momentos es estar centrados en los problemas de la gente, especialmente en los problemas derivados de la dana", ha continuado. Para el número dos del PP de Núñez Feijó, en este momento "lo que menos preocupa a la gente es cómo se organiza internamente el PP" y ha abundado en que "hemos aprobado una gestora hace escasos meses que está funcionando de forma adecuada; tenemos que estar centrados en los problemas de las personas porque ese es el mandato que hemos recibido en las urnas".

Tellado se ha sumado además al coro de críticas al ministro de Transportes Óscar Puente, por la decisión de Renfe de restringir, a petición del consistorio, la llegada de trenes de cercanías para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte durante la "mascletà". Tellado ha lamentado la "incompetencia" de Puente por el caos en las cercanías coincidiendo con estas Fallas. "Demuestra en el día a día que está más pendiente de las redes sociales que de las redes ferroviarias", ha dicho el dirigente popular.

"Es lamentable su falta de comunicación y su falta de colaboración con la administración local y autonómica cuando se le está reclamando seguridad; lo único que está consiguiendo es provocar el caos ferroviario aquí en Valencia", ha recalcado el número dos del PP de Feijóo. Tellado también ha censurado, al hilo de la nueva aplicación de móvil para denuniar delitos de odio impulsada por el Gobierno, a Puente por cuestionar en la crisis de los trenes de la mascletà a los medios de comunicación. "Es inadmisible que desde el Gobierno de España insulte a periodistas, a jueces o a rivales políticos", ha asegurado

Tellado ha condenado asimismo el crimen machista que ayer ocurría en Miranda de Ebro. "Solo podemos mostrar nuestra solidaridad con las familias de las víctimas", ha declarado para señalar a continuación que "las agresiones sexuales se han multiplicado un 300% en los últimos ocho años", una situación que "obliga" al Gobierno de España y "de las pulseras fake" a reflexionar porque creemos que no se están haciendo bien las cosas".