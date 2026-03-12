La UV decide este jueves su rectorado entre Solanes y Gandía tras una tensa campaña para la segunda vuelta

Las elecciones al Rectorado de la Universitat de València se deciden este jueves después de una doble campaña y en segunda vuelta. La han protagonizado los dos candidatos, de entre los cuatro que se han presentado, que obtuvieron más votos el martes. Se trata del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Juan Luis Gandía, que fue vicerrector de Economía e Infraestructuras en el primer año del equipo de la rectora Mavi Mestre, y de la hasta ahora vicerrectora de Internacionalización, y de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Ángeles Solanes. Ambas candidaturas han protagonizado una campaña que se ha ido tensando por momentos y que ha culminado este miércoles con un debate sobre Palestina celebrado a instancias de la Mesa de Segumiento de los acuerdos de la UV en el Aula Magna de Filosofía.

Las elecciones se decidían, inicialmente, entre cuatro candidaturas. Gandía, favorito sorpresa en esta primera ronda, quedó la semana pasada en primera posición, mientras que Solanes quedó segunda. Quedaron fuera de la segunda ronda, por tanto, el exvicerrector de Internacionalización y Multilingüismo, Carles Padilla, y el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, Francisco Ródenas, que quedaron en tercer y cuarto lugar respectivamente.

60.000 votantes llamados de nuevo a las urnas

En concreto, Juan Luis Gandía recibió en la primera noche electoral un 42,69% de los votos totales, Ángeles Solanes un 38,93%, Carles Padilla un 11,89% y Francisco Ródenas un 6,47%.

Las urnas se abrirán este jueves por la mañana a las 10 en todos los centros de votación y cerrarán a las seis de la tarde, como en la primera vuelta. Pueden votar casi 60.000 votantes potenciales, los mismos que en la primera votación, 49.000 de ellos estudiantes.

Recuento y proclamación

El acto de proclamación de los ganadores tendrá lugar en el Aula Magna del Rectorado de la Universitat, después de que los dos candidatos conozcan los resultados de la mano de la Secretaría General. La Universitat de València no permite el voto telemático para las elecciones rectorales, sino solamente presencial.

Cuando se cierran las urnas y comienza el escrutinio, se va ofreciendo su actualización en directo desde la web de la UV, pero no en abierto, sino solo para la comunidad universitaria. Cuando se llega al 80% escrutado, hay otra particularidad del recuento: deja de emitirse públicamente y se reúne a los candidatos, en este caso a los dos restantes, para que conozcan el resultado de primera mano por parte de la institución. Posteriormente, se dirigen a la comunidad universitaria y los medios desde el Aula Magna.

Al inicio de esta breve campaña para la segunda vuelta -comenzaba oficialmente el día 10 y terminaba el 11- Solanes y Gandía confrontaron sus propuestas en Levante-EMV. Solanes priorizará el cambio en la gerencia o ayudas a la vivienda para estudiantes y Gandía ve inaplazable mejorar la estabilización del PTGAS o reforzar la carrera académica del profesorado.

Juan Luis Gandía y Ángeles Solanes antes del inicio del debate en la UV sobre Palestina / Redacción Levante-EMV

Una tensión en aumento

Lo que comenzó siendo una campaña tranquila entre cuatro candidaturas se fue cargando de tensión ya al final de la primera ronda de actos electorales, cuando la candidatura de Gandía denunció ante la Comisión Electoral a la de Solanes por un vídeo donde la presidenta del Consell Social la apoyaba, lo que entendieron como una ruptura de la neutralidad institucional. Seguidamente, el mismo día, la de Solanes denunció a la de Gandía por otra supuesta ruptura de la neutralidad de un miembro de la Comisión Electoral que apoyaba al candidato.

Noticias relacionadas

Los reproches se sucedieron también en el último acto de la segunda campaña, un debate sobre la relación de la Universitat de València con "un mundo en llamas", especialmente en el contexto de los ataques israelíes a Palestina. Comenzaba con el deseo de la candidata Solanes de que el debate hubiera sido un formato abierto. "Pero no ha habido acuerdo", dijo. Le respondía Juan Luis Gandía que ambos candidatos ya han celebrado tres debates y le reprochaba que se intentaran "cambiar las reglas" pactadas de antemano con los organizadores. “Invito al auditorio a que mire cuantas veces se menciona la palabra violencia en cada programa”, indicaba, además, Solanes en respuesta a una de las preguntas finales. “Invito a que se comparen los programas en su conjunto”, retrucaba Gandía. Una tensión creciente que se resolverá este jueves, cuando se conozca el nombre del nuevo rector o rectora de la Universitat de València.