Vox niega negociaciones para los presupuestos de la Generalitat Valenciana en el límite de plazos

Ni tranquilas, ni nerviosas, ni apremiantes, ni de ningún tipo. Vox ha negado con rotundidad que existan negociaciones con el Consell para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2026, actualmente prorrogados. "Nada al respecto", ha indicado este jueves el portavoz de la formación en las Corts, José María Llanos, donde se deberían votar las cuentas en caso de que el Ejecutivo autonómico las llegue a presentar.

Las palabras de Llanos, uno de los habituales interlocutores con el Consell en todo lo que acaba requiriendo el voto afirmativo de los voxistas en el parlamento valenciano, llegan una semana después de que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, responsable último de cuadrar los presupuestos, admitiera en À Punt que se habían iniciado "negociaciones tranquilas" con los voxistas de cara a sacar adelante el proyecto financier anual.

Pero frente a esa 'tranquilidad' en las negociaciones o que hubiera conversaciones "internas" entre los dos aliados en las Corts, Vox ha negado la mayor quitando cualquier posible adjetivo sobre el que acogerse. "No hay ninguna negociación sobre presupuestos, sin calificativo", ha remarcado Llanos que ha insistido que actualmente están "vigilantes" de todo lo relacionado con la reconstrucción en la dana así como del cumplimiento del pacto de investidura sellado hace menos de tres meses, sin documento público conocido.

"Nada al respecto"

La negación del síndic de Vox supone que, o bien Rovira o bien él mismo mienten sobre la existencia de las conversaciones, o bien las hubo (la entrevista donde el conseller lo admitió fue el 4 de marzo) y se han caído o bien las hay y Llanos no es conocedor de ellas o prefiere decir que no lo es. No obstante, el "nada al respecto" es rotundo y directo.

Eso no impide que los voxistas se muestren favorables a esa negociación. De hecho, el propio Llanos ha indicado que están "dispuestos" a dialogar con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, después de que el miércoles verbalizara su intención de abrir ese canal para lograr aprobar los presupuestos. Para ello, los voxistas exigirán medidas a cambio que tampoco resultarán una sorpresa, como bien se ha ido escuchando en los últimos plenos o incluso han sellado en las enmiendas de la Renta Valenciana de Inclusión.

De hecho, el próximo pleno podría ser un nuevo test en la relación de las dos formaciones. Los voxistas presentan una PNL sobre la prohibición del burka y el nikab en espacios públicos, un texto en forma de ley al que los populares sí dieron apoyo en el Congreso, pero del que se desmarcaron en Murcia. De momento, su síndic, Fernando Pastor, asegura que todavía están estudiando la propuesta y que por lo tanto no han fijado su postura.

Apurar los plazos

Los plazos, por otra parte, invitan a pensar en que unas hipotéticas negociaciones sobre presupuestos no deberían demorarse mucho. Las cuentas prorrogadas se aprobaron a finales de mayo de 2025, lo que, siempre según la interpretación de los dos partidos de la derecha, les daba margen para impulsar unas nuevas para 2026. Sin embargo, si se quiere llegar a unos nuevos presupuestos en una fecha similar a la del año pasado estos deberían aprobarse en el Consell en breve.

En este sentido, cabe recordar que los presupuestos del año pasado, los hoy prorrogados, recibieron su visto bueno en el pleno del Ejecutivo autonómico el 20 de marzo, apenas tres días después de que Carlos Mazón, entonces en una situación de debilidad política, anunciara un pacto con Vox en el que asumía sus postulados en cuanto a inmigración y de rechazo al Pacto Verde Europeo, un discurso que, por otra parte, ha mantenido Llorca.