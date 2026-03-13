Bernabé pide al Ayuntamiento que explicite sus necesidades de seguridad: "Deben ser Policía Local y bomberos quienes lo expliquen"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que el Plan de Autoprotección de la ciudad de València lo hacen Policía Local y bomberos, por lo que pide a los "responsables de este plan" que expliquen "cuáles son las necesidades, los aforos y las capacidades", ya que esto "no lo puede decir la Policía Nacional".

Así se ha expresado Bernabé en una rueda de prensa donde ha asegurado que espera que en la Junta Local de Seguridad que se celebra este viernes a las 15 horas -según ha informado la alcaldesa de València, María José Catalá- se aborde por parte de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Emergencias la llegada de las líneas C-1 y C-2 de Cercanías a la Estación del Norte de València durante los horarios de las mascletaes.

"Nosotros cumplimos el acuerdo"

La delegada ha insistido en que "lo más importante es garantizar la seguridad de todo el mundo y cumplir escrupulosamente lo que se acuerde en la Junta Local", y ha señalado que "se alegra" de que se pueda evaluar este viernes, ya que no es algo que tengan que tratar "ni la señora Catalá ni la señora Bernabé, sino la Junta de Seguridad".

Asimismo, ha recordado que en la Junta de Seguridad celebrada el 17 de febrero se acordó que no llegasen los trenes a València entre las 13 y las 15 horas, "y nosotros cumplimos el acuerdo", ha subrayado, por lo que "si ahora hay una modificación de criterio será la Junta Local la que decida si se reformula o no".

Pide escuchar a los técnicos

"Se tiene que decidir con todos los agentes de seguridad encima de la mesa para poder evaluar cuáles son las capacidades de coordinación. La Policía Nacional tiene que saber si la Policía Local puede trabajar de forma coordinada y una serie de cuestiones que se tienen que tratar", ha asegurado.

Preguntada sobre qué espera de la Junta, Bernabé ha señalado que quiere escuchar a los técnicos de seguridad: "Soy una institución, me dedico a servir a los ciudadanos y me siento altamente interpelada por todos los técnicos par garantizar la seguridad. Es muy importante escuchar a todos los técnicos del Ayuntamiento sobre esta situación, sobre si los Cercanías ahora pueden llegar o no".

Sobre si habrá tiempo de reacción para cambiar el operativo especial de Fallas en caso de que acuerden la llegada de los Cercanías a la Estación del Norte, la delegada ha asegurado que la movilización de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "es total", pero "el problema no es ese, sino valorar cuál es la cantidad de gente que se puede asumir" en el entorno de la estación y la plaza del Ayuntamiento.