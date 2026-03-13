Las calles cortadas al paso entre la estación y la calle Ruzafa crean un cerco en plena previa a la mascletà
Agentes de la Policía bloquean los accesos a la zona excepto por la Gran Vía y los cortes obligan a las personas que salen de la Estación a hacerlo por la calle Alicante
Con la plaza de toros como uno de los extremos y la calle Ruzafa y la estación del Norte como laterales, la zona entre el acceso ferroviario al centro de València y los aledaños de la plaza del Ayuntamiento se han cerrado este viernes al tránsito de personas, incluso a pie. Como ha podido comprobar Levante-EMV, a ese área solo se permite el acceso desde la estación de Cercanías y, a la mascletà, dando la vuelta por la Gran Vía de les Germaníes.
En la práctica, un cerco en torno a la estación, epicentro de la polémica de esta semana después de la decisión de Renfe, tras la petición del Ayuntamiento de València, de que los trenes de las líneas de Cercanías de Gandia-València (C1) y Xàtiva-València (C2) no llegaran al centro de la ciudad para evitar colapsos en las horas previas a la mascletà. Este mismo viernes, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dado instrucciones a la Secretaria General para que convoque en el día hoy a las 15 horas una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente para revisar la decisión de Renfe.
La alternativa: la Gran Vía
Mientras tanto, el acceso a las calles tocantes con la estación del Norte está cortado por agentes policiales. De hecho, de la propia estación solamente se puede salir por la puerta lateral que desemboca en la calle Alicante, donde los usuarios de Cercanías se juntan con los de Metrovalencia que puedan hacer su salida de la parada de Alacant de la L10.
Las instrucciones que están recibiendo quienes pretenden atravesar o acceder a la zona de la mascletà -plaza del Ayuntamiento y la avenida del Marqués de Sotelo, entre otras- desde las calles Alicante o Ruzafa es que deben dirigirse hasta la Gran Vía de les Germaníes para buscar otra calle de acceso.
Junta de Seguridad
Todo eso mientras mañana arrancan las restricciones a los Cercanías para evitar aglomeraciones en el entorno de la plaza del Ayuntamiento. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha remitido a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, una carta en respuesta a la petición de esta de que la Policía Nacional emita una informe que permita reconducir las restricciones de los trenes.
En esa carta, insta a la munícipe a convocar para ello a la Junta de Seguridad Extraordinaria, como ya reclamó el martes, con el objeto de explorar las opciones técnicas y alcanzar una solución consensuada y avalada por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad representados en este órgano. Esa Junta ha sido convocada para este viernes a las 15 horas.
Fallas de València 2026: Todo lo que necesitas saber
- Programa de actos de la Fallas 2026: Día y hora de cada detalle de la fiesta en València
- La mascletà de hoy en València: la pirotecnia que dispara cada día y cuánta pólvora tira
- Vive las Fallas 2026 en directo: los actos de cada día de fiestas
- Calendario pirotécnico de Fallas: Mascletà, castillos y espectáculos pirotécnicos de las fiestas del 2026
- Ofrenda: Horario y recorrido de todas las comisiones falleras
- Feria de Fallas: Todos los matadores que torearán en València y qué día estarán en la plaza
Suscríbete para seguir leyendo
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà