Las calles cortadas al paso entre la estación y la calle Ruzafa crean un cerco en plena previa a la mascletà

Agentes de la Policía bloquean los accesos a la zona excepto por la Gran Vía y los cortes obligan a las personas que salen de la Estación a hacerlo por la calle Alicante

Gente saliendo de la mascletá para ir a la estación del Norte de Renfe para coger un tren

Gente saliendo de la mascletá para ir a la estación del Norte de Renfe para coger un tren / Francisco Calabuig / LEV

Marta Rojo

Amparo Soria

València

Con la plaza de toros como uno de los extremos y la calle Ruzafa y la estación del Norte como laterales, la zona entre el acceso ferroviario al centro de València y los aledaños de la plaza del Ayuntamiento se han cerrado este viernes al tránsito de personas, incluso a pie. Como ha podido comprobar Levante-EMV, a ese área solo se permite el acceso desde la estación de Cercanías y, a la mascletà, dando la vuelta por la Gran Vía de les Germaníes.

En la práctica, un cerco en torno a la estación, epicentro de la polémica de esta semana después de la decisión de Renfe, tras la petición del Ayuntamiento de València, de que los trenes de las líneas de Cercanías de Gandia-València (C1) y Xàtiva-València (C2) no llegaran al centro de la ciudad para evitar colapsos en las horas previas a la mascletà. Este mismo viernes, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dado instrucciones a la Secretaria General para que convoque en el día hoy a las 15 horas una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente para revisar la decisión de Renfe.

Captura de pantalla de la zona cerrada al tráfico de personas en el centro

Captura de pantalla de la zona cerrada al tráfico de personas en el centro / Redacción Levante

La alternativa: la Gran Vía

Mientras tanto, el acceso a las calles tocantes con la estación del Norte está cortado por agentes policiales. De hecho, de la propia estación solamente se puede salir por la puerta lateral que desemboca en la calle Alicante, donde los usuarios de Cercanías se juntan con los de Metrovalencia que puedan hacer su salida de la parada de Alacant de la L10.

Las instrucciones que están recibiendo quienes pretenden atravesar o acceder a la zona de la mascletà -plaza del Ayuntamiento y la avenida del Marqués de Sotelo, entre otras- desde las calles Alicante o Ruzafa es que deben dirigirse hasta la Gran Vía de les Germaníes para buscar otra calle de acceso. 

Junta de Seguridad

Todo eso mientras mañana arrancan las restricciones a los Cercanías para evitar aglomeraciones en el entorno de la plaza del Ayuntamiento. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha remitido a la alcaldesa de València, Mª José Catalá, una carta en respuesta a la petición de esta de que la Policía Nacional emita una informe que permita reconducir las restricciones de los trenes.

Noticias relacionadas

En esa carta, insta a la munícipe a convocar para ello a la Junta de Seguridad Extraordinaria, como ya reclamó el martes, con el objeto de explorar las opciones técnicas y alcanzar una solución consensuada y avalada por todos los cuerpos y fuerzas de seguridad representados en este órgano. Esa Junta ha sido convocada para este viernes a las 15 horas.

