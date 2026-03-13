El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, sale de comisaría: se le acusa de fraude en subvenciones y falsedad
El siguiente paso será prestar declaración ante el juzgado de Alicante y personarse para conocer los hechos una vez que se levante el secreto de sumario
Ana Jover
Por consejo de su abogado y porque el caso está bajo secreto de sumario, el presidente de la Cámara de Comercio y Facpyme, Carlos Baño, no ha declarado en Comisaría tras detenido la mañana de este viernes, según ha adelantado en primicia INFORMACIÓN, en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bono comercio impulsados por la Diputación de Alicante. Ignacio Gally, que lleva su defensa, ha indicado que a Baño se le imputa un fraude de subvenciones y falsedad. El siguiente paso será prestar declaración ante el juzgado de Alicante y personarse para conocer los hechos una vez que se levante el secreto de sumario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà