Catalá convoca la junta de seguridad por la crisis de los trenes de fallas
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dado instrucciones a la Secretaria General para que convoque en el día hoy a las 15 horas una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente. Así lo acaba de anunciar el Ayuntamiento de València que da así respuesta a la carta que remitió este jueves la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, instándole a convocar el citado órgano, donde están representados todas fuerzas y cuerpos de seguridad, para revisar la decisión de Renfe de suprimir, a petición del propio consistorio, los trenes con destino a València y la Estación del Norte durante la mascletà.
La medida, avalada por informes de Bomberos y policía Local y Nacional, ha desatado una bronca política y las quejas de miles de usuarios, especialmente de las líneas de Cercanías 1 y 2 cuyo trayecto acaba desde hoy, de 13 a 15 horas, en Albal, que se han visto afectados por la decisión.
El ayuntamiento ha convocado la junta de gobierno en la que se deberán abordar las soluciones técnicas para desbloquear la situación. El ayuntamiento advierte con todo de que, tal como marca el Real Decreto 1087/2010, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad "se debe trasladar con suficiente antelación copia de la documentación necesaria correspondiente de los asuntos a tratar" y cita la nueva propuesta de Renfe, que este jueves planteó volver a la situación del año pasado, esto es la vuelta de los trenes a la Estación del Norte y la adopción de medidas de evacuación por las puertas laterales, así como el informe del Cuerpo Nacional de Policía que avale dicha propuesta en materia de seguridad.
