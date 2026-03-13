Compromís critica el "sainete" sin soluciones por los Cercanías: "Normal que la gente esté decepcionada con la política"

En los mismos pasillos del Ayuntamiento de València y minutos después de que acabara la junta de seguridad entre los responsabes municipales del Cap i casal, el Gobierno de España y la Generalitat con acuerdo en el desacuerdo sobre la no llegada de las Cercanías a la Estació del Nord durante las 'mascletaes', la portavoz de Compromís en el consistorio, Papi Robles, ha comparecido ante los medios de comunicación para expresar su desazón, cierto estupor y criticar la falta de medidas por parte de la alcaldesa, María José Catalá.

"No es de recibo", "sainete", "anonadada" o entender la "decepción" de la ciudadanía con la política son algunas de las reflexiones que ha dejado Robles durante su intervención. "Hace más de un año que sabían que este momento llegaría y escuchar a dos responsables decir que el año que viene veremos me deja anonadada", ha indicado la dirigente valencianista indignada ante la falta de soluciones más allá de evitar la llegada de trenes desde Albal entre las 13 y las 15 horas.

Robles ha recordado que la situación que se podía provocar ante el "colapso" de las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento en los momentos previos y posteriores a la mascletà era una cosa que se conocía porque se vio el año pasado con imágenes claras de esas aglomeraciones. Y sin embargo, pese a saber, la última reunión de la junta de seguridad donde están las tres administraciones ha quedado en mantener la decisión de los cortes de Cercanías y ver qué se hace el próximo año, algo que para Robles "no es de recibo".

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, en una imagen reciente. / Europa Press

En este sentido, la dirigente de Compromís ha insistido en que la solución "debería haberse puesto encima de la mesa hace meses" y ha citado el planteamiento lanzado por la coalición valencianista de limitar el aforo en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento para entrar en la mascletà o para acceder a la estación ferroviaria. "Había posibilidad de trabajar sobre el aforo, sobre las salidas", ha indicado. Pero nada, "13 de marzo", ha recordado, en pleno fin de semana fallero y sin solución. "La salida es que todo va a continuar igual", ha agregado.

"Ni una sola medida"

Con todo ello, la portavoz de la coalición valencianista ha lanzado dos reflexiones. La primera ha sido que a raíz de las imágenes que se están dando con esta crisis ha asegurado que puede "entender por qué la ciudadanía está decepcionada con la política". La segunda ha sido vinculándola con la dana y con la necesidad de seguridad remarcando que, en este caso, "los técnicos han hecho su trabajo" para que València pueda "disfrutar de las Fallas y asegurar los servicios públicos".

Sin embargo, en vez de ello, Robles ha criticado el "sainete de declaraciones" tanto de María José Catalá como de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras "tres horas de reunión" de la que salen "sin solución". "No hay ni una sola medida", ha incidido la portavoz valencianista que ha focalizado sus reproches sobre la alcaldesa de València.

Noticias relacionadas

Según la dirigente de Compromís, Catalá ha provocado el "caos" en València, la está "llevando al colapso" y va a provocar que se vayan a recordar estas Fallas "no por la fiesta, sino por la inseguridad". "Se ha despreocupado y no ha tomado ni una sola medida", ha sentenciado.