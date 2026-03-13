El Consell estrena portavoz suplente y evita un 'remember'

Más que con un brindis, José Luis Díez ha celebrado este viernes sus 100 días, el conocido periodo de gracia, como vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Presidencia estrenando responsabilidad: la de portavoz del Ejecutivo autonómico suplente. Díez ha sustituido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell al titular habitual de este menester, el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, de baja por motivos médicos este viernes.

"Me ha tocado a mí", ha explicado Díez al inicio de la comparecencia. Esta responsabilidad la ha ejercido no por ser vicepresidente segundo, sino por ser secretario del Consell, unas competencias que hasta la remodelación del Ejecutivo autonómico ejercía Susana Camarero quien, por otra parte, también era la portavoz. La baja de su predecesor, sin embargo, no ha posibilitado un 'remember' de quien estuvo dando la cara ante los medios cada semana los siguientes 13 meses después de la dana.