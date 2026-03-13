La Generalitat lamenta el tiempo "perdido" en la "pelea" por los Cercanías en Fallas

En lugar de a grandes males, grandes remedios, el Consell ha criticado que el Ministerio de Transportes, ante la crisis de los Cercanías en Fallas, ha optado por llevar a cabo "grandes problemas". El Ejecutivo autonómico se ha posicionado desde el primer momento con el Ayuntamiento de València, es decir, con María José Catalá, también del PP, y su hoy portavoz, el vicepresidente segundo, José Díez, ha lamentado la falta de "sensibilidad" con la Comunitat Valenciana de Renfe.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que Díez ha sustituido al portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, ha lamentado que "a grandes soluciones se han puesto grandes problemas" por parte del Ministerio de Transporte, que ha fijado como solución que los trenes se queden en Albal. A ello ha lamentado los días que se han perdido para poder ofrecer una solución a los problemas existentes con la llegada de trenes de Cercanías a la Estación de Norte de València, durante las horas previas y posteriores a la mascletà.

Díez ha negado que la situación se trate de un problema metropolitano más global sino que corresponde a un asunto puntual de seguridad y a la "lejanía" con la que Renfe ha tratado la situación, vinculándolo además con la falta de "sensibilidad" que tiene el Gobierno de España y el Ministerio de Transportes con la Comunitat Valenciana remarcando, entre otros asuntos, la baja ejecución del Plan de Cercanías del que solo ha ejecutado un 40 %.

"Tema de seguridad"

Respecto a la decisión de la alcaldesa, María José Catalá, de convocar una junta local de seguridad extraordinaria y urgente este mismo viernes, Díez indicado que parece que se han "perdido unos cuantos días en una pelea que para el ciudadano difícilmente es comprensible y razonable". "Si una junta local es la que tiene que dar salida a este tipo de cuestiones, sorprende que en el primer minuto saliera el Ministerio fijando como solución que los trenes llegaran a Albal", ha manifestado, y ha lamentado los días perdidos en peleas.

"Estamos hablando de un tema de seguridad", ha manifestado Díez, quien ha señalado que él mismo ha comprobado "el colapso" que se genera, en determinados días, en los alrededores de la Estación del Norte durante los momentos previos y posteriores a la mascletà y "el riesgo" que puede existir.