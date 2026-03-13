Crisis de los trenes de cercanías: los 'puntos calientes' del primer día de cierre

Si un acuerdo 'in extremis' no lo impide, los trenes de Cercanías dejarán de llegar este mismo viernes -y hasta el día 19- a la Estación del Norte entre las 13 y las 15 horas, como medida de seguridad durante la mascletà. A pocas horas de que se produzcan estas restricciones, la tensión se desplaza a otros 'puntos calientes' que asurmirán la recepción de los viajeros que no podrán llegar a la céntrica estación, a tan solo unos pasos del la plaza del Ayuntamiento.

Así, además de la propia Estación del Norte, Albal, Sant Isidre, Cabanyal, Font de Sant Lluís o Torrent pasan a desempeñar un papel clave en un dispositivo diseñado para evitar aglomeraciones en el corazón de la mascletà.

Estación del Norte

La Estación del Norte es el punto más sensible del operativo fallero. El motivo no es ferroviario, sino urbano: su proximidad a la plaza del Ayuntamiento la sitúa en el centro del embudo peatonal que provoca cada mascletà. Por eso las llegadas de varias líneas se recortan en esa franja horaria. Esta medida provocará que aquellos que quieran acudir a la cita con la pólvora a las 14 horas adelanten su llegada al 'cap i casal', con la esperada aglomeración de usuarios.

València Cabanyal

Cabanyal gana peso como puerta alternativa de entrada a la ciudad durante los días grandes de Fallas. La estación absorbe parte de los viajeros de la línea C6 desde Castellón, que deja de culminar su recorrido habitual en València Nord durante la mascletà, y se convierte así en un punto de descarga con más tránsito del habitual en el corredor marítimo. Su papel no es el de una estación cortada, sino el de una estación llamada a amortiguar el cierre funcional del centro.

Font de Sant Lluís

Font de Sant Lluís pasa de enclave secundario a pieza táctica del plan especial. Junto con Cabanyal, recibe parte del tráfico desviado de la C6 y actúa como válvula de escape al sur de la ciudad en las horas de mayor presión festiva. El cambio la coloca en una posición nueva dentro del esquema fallero: menos visible para el visitante, pero decisiva para repartir flujos y evitar que toda la carga recaiga sobre el centro.

Sant Isidre

Sant Isidre asume durante estas Fallas un papel claramente metropolitano. La C3 (Utiel-Buñol-València) deja allí su final de trayecto en horario de mascletà, de modo que la estación se convierte en lugar de transbordo obligado para los viajeros que llegan desde el interior. El dispositivo busca descargar presión en el centro y trasladar el intercambio a nodos más periféricos, y Sant Isidre se convierte así en bisagra entre la red ferroviaria y el resto de modos de acceso a València.

Albal

Albal es, probablemente, la parada que más cambia de categoría estos días. Las líneas C1 (Gandia-València) y C2 (Xàtiva-València) terminan allí, lo que convierte a esta estación en el principal punto de recepción de viajeros del sur metropolitano. La controversia no nace solo del volumen esperado, sino también de su localización, alejada del centro y sin enlace directo de metro, lo que ha obligado a plantear refuerzos por carretera para evitar que la estación se transforme en un gran tapón de entrada a la mascletà.

Torrent

Noticias relacionadas

Torrent no aparece como terminal ferroviaria del recorte, pero sí como uno de los grandes nodos de redistribución del dispositivo. La previsión de refuerzo de autobuses entre Albal y Torrent Avinguda y el servicio especial de Metrovalencia, empujan a la ciudad a convertirse en puerta alternativa hacia València para miles de pasajeros.