La Junta de Seguridad acaba con el acuerdo de que los trenes no llegarán a la Estación del Norte y se mantienen las lanzaderas

La Junta de Seguridad de este viernes, una reunión maratoniana de más de tres horas, acaba con el acuerdo entre las administraciones de que los trenes no llegarán a la Estación del Norte este fin de semana de fallas entre las 13 y las 15 horas. Lo han comunicado la alcaldesa de València, María José Catalá, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en declaraciones a los medios posteriores a la junta.

La alcaldesa de València, después de posar con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha hablado de una "reunión intensa" en la que se han valorado "todas las opciones respecto a las líneas C1 y C2". "La situación no podrá cambiar; es difícil modificarla", ha indicado. Aun así, asegura que todas las administraciones se han comprometido y empezado a trabajar en una solución mejor. Cree que las lanzaderas de la Generalitat "han funcionado". A partir de ahí, ha dicho, trabajarán con informes y propuestas". "Se ha dado una solución, que no es la mejor pero ha funcionado", ha dicho, en referencia al servicio de lanzaderas como alternativa.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que los responsables políticos "han atendido a los informes" en todo momento. "Coincidimos todos, especialmente las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales y locales, y los bomberos, que fueron quienen firmaron los informes de que los trenes no llegarían a València Nord, en que la seguridad es lo mas importante", ha defendido. La delegada ha reivindicado el trabajo de Renfe, con una operativa específica que ha hecho en que las llegadas a Albal hayan sido "ordenadas". En este sentido, ha destacado que no ha habido ningún incidente en la estación de origen.

Para estos próximos días, especialmente el fin de semana, en el que ambas han coincidido en que se espera una gran afluencia de personas, se ha previsto que la frecuencia de los trenes en las horas previas a la mascletà sea de quince minutos en origen. Además, asegura Bernabé que se ha intensificado la información a los usuarios sobre estas modificaciones.

Una crisis de varios días

La crisis de los trenes a la mascletà lleva varios días enquistada y con dos posiciones inamovibles. Desde el ayuntamiento, que de inicio pidió suprimir los trenes desde el sur hasta València Nord en horario mascletà, se defiende que Renfe es la responsable de garantizar la movilidad ferroviaria hasta un destino más cercano que Albal, y señalan que la Policía Nacional tiene la competencia de gestionar la seguridad en muchedumbres como las que suelen concentrarse frente a la Estación del Norte. La alcaldesa quiere un informe de la CNP que avale el nuevo plan de Renfe, una vez se han desviado los convoyes procedentes de Utiel y Castellón sacando a 7.000 personas de la estación.

Enfrente, la Delegación del Gobierno (y el ministro Óscar Puente en redes sociales) recuerda que la encargada de organizar y por tanto tutelar las Fallas es el consistorio, y que el plan de emergencias debe ser consensuado con las fuerzas locales de seguridad. Asimismo, Bernabé llevaba varios días reclamando una Junta de Seguridad Extraordinaria para consensuar soluciones que no ha llegado hasta hoy a las 15 horas, convocada por la alcaldesa, después de haber errado en el equilibrio movilidad-seguridad para el primer día grande de mascletà.

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Y de fondo aparece la preocupación por la responsabilidad sobre un incidente que el año pasado se evitó de milagro. Las más de 100 llamadas que recibió el 112 en el supersábado fallero han hecho que las administraciones competentes busquen a última hora mecanismos de desagüe (también permanentes argumentos para desacreditarse mutuamente, con cruce de cartas e informes técnicos) en el entorno de los disparos pirotécnicos.