Los trenes hasta Albal apenas transportan cien viajeros, cuando lo habitual es que alcancen los 1.400 en un convoy a la mascletà

Los trenes de las líneas C1 y C2 desde Gandia y Xàtiva con última parada para los viajeros en Albal apenas han transportado cien viajeros por convoy, según ha podido comprobar Levante-EMV, cuando lo habitual es que alcancen los 1.400 usuarios por tren en hora punta antes de la mascletà de las 14 horas. El descenso de viajeros confirma que los viajeros se han informado y han adelantado la hora de viaje, por lo que los trenes anteriores a la medida de finalizar trayecto con viajeros en Albal iban abarrotados, según explican usuarios de Cercanías. De hecho, Renfe recomendaba en sus redes sociales a las personas que quisieran acudir a la mascletà que adelantaran la hora de viaje o usaran medios alternativos para acudir al centro de València. Tras dejar a los usuarios en Albal, los trenes continúan trayecto hasta la estación del Norte pero vacíos, tras la petición del Ayuntamiento de Valencia de suspender el servicio ferroviario entre las 13 y las 15 horas.

Una medida que se anunció hace justo una semana. Cuatro trenes procedentes de Buñol (C3) se quedan en Sant Isidre, otros tres de Castelló (C6) en València-Cabanyal y Font de Sant Lluís. Y cuatro de Gandía (C1) y otros cuatro procedentes de Xàtiva-Moixent (C2) sólo llegan hasta la estación de Albal. En estos últimos ocho servicios es donde ha surgido la polémica, por la excesiva distancia entre la estación elegida como término (Albal), sin alternativa directa de transporte hasta el centro de València, como sí garantiza la Estación del Norte. Son, si las negociaciones no lo remedian, ocho trenes al día que no circularán de Albal a València en la franja horaria de 13 a 15 horas. Con una capacidad de 1.000 a 1.400 viajeros por tren (en fallas los convoyes circulan en doble composición, dos trenes "pegados" para dar mayor servicio). De ahí que los usuarios afectados por el corte en el trayecto oscila en una horquilla de 8.000 a 11.200 usuarios que, debido al temor a quedarse colgados a diez kilómetros de València, se ha quedado reducido a una media de 50 a 100 viajeros por tren (de 300 a 800 viajeros), que ayer recurrieron al vehículo privado para el último trayecto o realizaron el viaje en autobús hasta Torrent en las lanzaderas habilitadas por la Conselleria de Transportes.

Curiosamente, la estación de Albal es la única junto a Massanassa que no tiene vías de apartadero de las últimas cinco paradas de la red de Cercanías en l'Horta Sud. La vía de apartadero es una vía lateral, auxiliar, que facilita las maniobras de los trenes. O el estacionamiento momentáneo, en el caso de circulación preferente de trenes de larga distancia o mercancías, ya que la línea ferroviaria de València a Xàtiva combina todo tipo de tráficos (larga y media distancia, mercancías y cercanías). Sí cuentan con vías de apartadero las estaciones de Silla (donde se desvía la C1 a Gandia y la C2 a Xàtiva y que también cuenta con una terminal de contenedores de mercancías), Catarroja y Alfafar-Benetússer. Aunque todas fueron descartadas por "mas operatividad y seguridad por los andenes", según han explicado esta semana fuentes de Renfe. Aunque los convoyes no realizan maniobras en Albal, sino que viajan sin viajeros hasta València.

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La estación de Albal es la última abierta en la línea ferroviaria que atraviesa l'Horta Sud. Hace justo un año, el 11 de febrero de 2025, se pudo iniciar el servicio después de que la dana del 29 de octubre de 2024 afectara gravemente a la estación, antes de su apertura al tráfico. La operatividad a la que alude Renfe se refiere a los andenes más largos que cuentan con "una longitud de 210 metros cada uno, están comunicados por un paso inferior con 4 m de anchura y una altura de 2,5 m, dotado de escaleras y rampas de acceso", según informaba la nota de prensa del Ministerio de Transportes, el día de su puesta en marcha. Esta mayor longitud de los andenes y la ubicación, en un polígono y aún rodeada de parcelas de huerta, es lo que habría motivado la elección de Albal como "estación término" en las horas punta de la mascletà en València.