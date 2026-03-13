A la ‘mascletà’ a la carrera desde Torrent: “¿Dónde se puede tomar el tren a València?”

“¿Dónde se puede tomar el tren a València?”, preguntaba una mujer a la carrera, bajándose de un bus y en busca de un metro. Como en todos los primeros días, hay confusión. Y también algo de prisa. A las 13:27 horas, uno de los autobuses de refuerzo que ha puesto la Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) de la Generalitat dejaba a unas 20 personas, a escasos metros de Torrent Avinguda, ya con el tiempo justo para llegar a la mascletà.

No ha habido una marabunta en la estación torrentina. Los pasajeros de los trenes de Cercanías procedentes de la Safor, la Costera o la Ribera, han tenido que desembarcar en Albal por la decisión del Ayuntamiento de Valencia de evitar aglomeraciones en la Estación del Norte durante la mascletà. Y de ahí a Torrent Avinguda en autobús, donde muchos no sabían muy bien dónde tenían que ir.

Según cifras de la Generalitat, han sido unos 800 usuarios, sobre todo de ida, que han hecho uso de los siete buses lanzadera entre Albal y Torrent y La Torre. La solución provisional que ha tenido que arbitrar la Generalitat ha funcionado, aunque también se ha dado en el contexto de un día de fallas laborable. Será así hasta el día 19 de marzo en las horas de mascletà, a menos que ayuntamiento de Valencia y Gobierno acuerden una alternativa.

“Si venimos con el tiempo justo no llegamos”, cuentan Rosa y Ricardo, procedentes de la Pobla Llarga y que han terminado en un municipio donde no esperaban hacer escala. “Vamos al AVE a recoger a nuestro hijo que vienen de visita unos días. No vamos a las Fallas”, dicen, y relatan la sorpresa al ver subir a agentes de Policía en su tren en la parada de Albal diciéndoles que tenía que bajar. Fuera de la estación, Guardia Civil y cámaras de televisión: "¿Hostia, qué pasa aquí? Una bomba o algo”, apunta Ricardo, que ha decidido tirar de humor.

Porque muchos de los afectados se ha enterado en el mismo viaje del colapso de movilidad que les ha obligado a alternar el transporte. “No sabíamos nada de nada. Lo ha comentado un pasajero pero no sabiamos qué decia. Al llegar a Albal han subido y nos han dicho ‘todo el mundo para abajo’”, añade.

“Porque llevamos tiempo de sobra, pero si no llegábamos tarde”, añade la pareja, a la que aún quedaba el camino a la estación Joaquín Sorolla del AVE. “Esto es un descontrol total”, apuntan mientras esperaban para pedir explicaciones en la taquilla de la estación de Metro.

Para otros usuarios, que sí que iban a pasar un día de Fallas, el periplo ha "estado muy bien organizado". "Nunca nos ha tocado hacer este traslado, no sabemos qué ha pasado", apuntaba un grupo que venía de Xàtiva y de Algemesí. "Aprovecharé el día para mirar las fallas, como latinos que somos", sonreía camino de la estación.

Ya dentro, en Torrent Avinguda, al margen de los usuarios no habituales, la situación era de normalidad en un día fallero laborable a la una del mediodía. Incluidos los empleados de la fundación Pasqual Maragall en la puerta, en busca de socios. Ninguna aglomeración extraordinaria en los andenes. Empleados de FGV reconocían que se habían enterado esta mañana del incidente con las cercanías y que tampoco tenían noticia de ningún dispositivo especial.