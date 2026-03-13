El metro, a prueba el primer día que recoge a los pasajeros de Cercanías para llegar a la mascletà
La Generalitat anunció ayer la puesta en marcha de autobuses lanzadera desde la estación de Albal hacia Torrent Avinguda y La Torre
La red de Metrovalencia se enfrenta hoy a un día especialmente complicado. El corte de las líneas C1 y C2 de Cercanías en Albal durante dos horas coincidiendo con la mascletà pone a prueba el metro, pues está previsto que asuma la gran mayoría de pasajeros que quieren llegar al centro de València desde las poblaciones del sur de la provincia.
La Generalitat anunció ayer la puesta en marcha de autobuses lanzadera desde la estación de Albal, donde terminan los convoyes de Cercanías entre las 13 y las 15 horas, y la estación de metro de Torrent Avinguda, final y comienzo de trayecto de las líneas 2 y 7 que conectan con València.
Si bien el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, anunció dos servicios especiales de lanzaderas, el ya mencionado Albal-Torrent Avinguda y otro entre Albal y La Torre (con paradas de la EMT hacia el centro) para facilitar la conexión de los viajeros que lleguen a la estación de Albal con la red de transporte metropolitano, lo esperado es que la mayoría opten por la primera opción de conexión con el metro.
La EMT, por su parte, también recogerá parte de los pasajeros de Cercanías en las líneas 9, 27, y 59, las únicas que conectan la pedanía de La Torre con el centro de la ciudad.
"Difícil cubrir toda la demanda"
El reto es mayúsculo para la red ferroviaria valenciana, pues los cientos de pasajeros que acoje cada metro de forma habitual, especialmente en Fallas, se suman los más de mil que aportan las lanzaderas desde Cercanías.
Ante este escenario, el conseller admite que la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) y la Generalitat “pondrán en marcha un dispositivo de autobuses para tratar de paliar el impacto, aunque ya se ha advertido de que será difícil cubrir toda la demanda, ya que la capacidad de un tren equivale a la de numerosos autobuses”.
Cierre de las estaciones de Xàtiva y Colón
Cabe recordar que, de 12:30 a 14:30 horas, Metrovalencia cierra las estaciones de Xàtiva y Colón, las más cercanas a la plaza del Ayuntamiento, durante las horas más próximas a la mascletà para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. En esta franja horaria, se deben elegir paradas alternativas como Bailén, Àngel Guimerà o Alameda para llegar a pie hasta la plaza.
