El pasillo infinito de camas rotas sin reparar en los sótanos del hospital La Fe de València

En el sótano del hospital La Fe, existe un pasillo donde se acumula una línea casi infinita de camas hospitalarias rotas, pendientes de ser reparadas. Si uno recorre ese espacio, parece que nunca acabe. Se trata de un espacio en el que se acumula este mobiliario roto. Son camas que dejan de poder usarse hasta que se reparan o hasta que llegue la renovación completa de las 1.000 camas del centro, cuyo expediente está en licitación para sustituirlas por unas nuevas hasta 2028, es decir, en tres años.

"Están en la zona de trabajo del personal de mantenimiento que realiza estas tareas", explican desde el centro, por lo que los pacientes no se las encuentran por los pasillos. "Hay una media de 20 camas para limpiar o reparar -, prosiguen- de un total de 1.000 camas que tiene el centro". Es el 2 % del total de camas.

Parte del personal de La Fe explica que hay un contrato para el mantenimiento y reparación de las mismas, pero que no funciona correctamente. Desde Sanidad, evitan pronunciarse sobre este aspecto.

La renovación

En noviembre, Levante-EMV adelantaba la renovación del millar de camas del centro después de 14 años desde la apertura de sus instalaciones en Malilla. Entonces, el departamento económico del centro tiene listo el pliego de condiciones para la licitación y adquisición de un millar de camas hospitalarias con un presupuesto de cinco millones de euros, que contempla una renovación en cuatro anualidades, por lo que el cambio del mobiliario no se contemplará hasta el ejercicio 2028. En total, se comprarán 978 camas de hospitalización, con un premio estimado de 2.500 euros; 50 camas de críticos, a 28.320 euros por unidad; nueve camas de partos para el área de Maternidad, cuyo precio se estima en 17.500 euros; y ocho grúas para el traslado y elevación de los pacientes, con un coste de 11.100 euros cada una de ellas.

La renovación será progresiva y crecerá especialmente en 2027 y 2028, cuando el pliego contempla la compra de 393 y 361 unidades respectivamente y un presupuesto de 1,9 y 1,7 millones. Este mismo año 2025, cuando se adjudique el contrato, la empresa deberá entregar las 18 primeras camas por valor de 136.000 euros -las grúas se comenzarán a entregar el próximo año- y, en 2026, se distribuirán 273 unidades, incluyendo las tres primeras grúas, con el correspondiente pago de 1,2 millones de euros.