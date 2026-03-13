El presidente de la diputación, Vicent Mompó, presume de luces en la plaza de toros de Valencia con recuerdo a la alcaldesa Catalá

Tras ocho meses de obras para la reforma del sistema de iluminación, la plaza de toros de Valencia ha estrenado ya sus nuevas luces con el inicio de las corridas de la feria taurina de Fallas. Y tras una campaña de promoción que ha dado que hablar, el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, lo ha celebrado por todo lo alto.

La campaña publicitaria ("que vinga que vinga que vinga la llum") tenía su retranca: se apoyaba en una popular canción de Al tall, con versos como "i al senyor alcalde que li peguen en el cul". Aquello molestó especialmente en el equipo de María José Catalá, donde no se entendió como una broma. "La falta de luces es un problema", dijeron. Las relaciones entre ambos líderes del PP valenciano no son precisamente buenas.

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Con motivo del fin de las obras, ha sido el propio Mompó el que se ha grabado un vídeo, silbando y canturreando la canción por la plaza de toros, con el popular pasodoble Amparito Roca a todo trapo. No están siendo unos buenos días para Catalá, en el centro de la crisis por la gestión de la movilidad en estas fiestas. Así que tampoco le hará mucha gracia este nuevo vídeo de Mompó, especialmente innovador en su perfil de redes sociales.