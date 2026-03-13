Primer día sin Cercanías en València: Todas las noticias sobre la polémica de los trenes para ir a la mascletà

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ha llegado el día y la falta de acuerdo entre Ayuntamiento de València, Renfe y ministerio ha avocado a que los trenes de Cercanías no lleguen a la Estación del Norte siguiendo, en principio las recomendación del consistorio para evitar aglomeraciones en el entorno de Xàtiva, Bailén y Marques de Sotelo.

La medida supone de facto que miles de pasajeros se queden aislados sin poder llegar al centro. Los más afortunados están llegando a Sant Isidre o Cabanyal. Los viajeros de las líneas C1 y C2 a Albal y desde ahí con lanzaderas a Torrent.

