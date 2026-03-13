En Directo
Últimas noticias
Primer día sin Cercanías en València: Todas las noticias sobre la polémica de los trenes para ir a la mascletà
Ha llegado el día y la falta de acuerdo entre Ayuntamiento de València, Renfe y ministerio ha avocado a que los trenes de Cercanías no lleguen a la Estación del Norte siguiendo, en principio las recomendación del consistorio para evitar aglomeraciones en el entorno de Xàtiva, Bailén y Marques de Sotelo.
La medida supone de facto que miles de pasajeros se queden aislados sin poder llegar al centro. Los más afortunados están llegando a Sant Isidre o Cabanyal. Los viajeros de las líneas C1 y C2 a Albal y desde ahí con lanzaderas a Torrent.
Suscríbete para seguir leyendo
Daniel Tortajada
Confusión en Albal con las conexiones a València: No sé si viene el bus o me tengo que ir andando
La imagen inédita de la Estación del Norte antes de la mascletà
El corte del servicio de Cercanías a la Estación del Norte para evitar aglomeraciones durante la mascletà ha dejado imágenes inéditas nunca antes imaginables durante la semana fallera. El vestíbulo de la Estación del Norte se ha quedado desierto tras la salida del último de los convoyes procedentes desde las comarcas del sur de la provincia. Y es que desde las 12:00 horas ningún tren de Cercanías podía llegar al centro. En su lugar, los miles de pasajeros procedentes de Morvedre, Castelló, el interior de la provincia y las comarcas de la Ribera, la Safor y la Costera han parado en el Cabanyal, Serrería, Sant Lluis, Sant Isidre o Albal.
Marta Rojo
Las calles cortadas al paso entre la estación y la calle Ruzafa crean un cerco en plena previa a la mascletà
Con la plaza de toros como uno de los extremos y la calle Ruzafa y la estación del Norte como laterales, la zona entre el acceso ferroviario al centro de València y los aledaños de la plaza del Ayuntamiento se han cerrado este viernes al tránsito de personas, incluso a pie. Como ha podido comprobar Levante-EMV, a ese área solo se permite el acceso desde la estación de Cercanías y, a la mascletà, dando la vuelta por la Gran Vía de les Germaníes.
En la práctica, un cerco en torno a la estación, epicentro de la polémica de esta semana después de la decisión de Renfe, tras la petición del Ayuntamiento de València, de que los trenes de las líneas de Cercanías de Gandia-València (C1) y Xàtiva-València (C2) no llegaran al centro de la ciudad para evitar colapsos en las horas previas a la mascletà. Este mismo viernes, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dado instrucciones a la Secretaria General para que convoque en el día hoy a las 15 horas una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente para revisar la decisión de Renfe.
Pilar Olaya
Usuaria en Albal: "Yo no quiero ir a la mascletà. Yo quiero ir a mi casa a Alfafar"
Una vecina de parque Alcosa procedente de Gandia, al llegar a la estación de Albal preguntaba cómo podían llegar hasta su casa: "Esto es una faena. Yo no quiero ir a la mascletà. Yo quiero ir a mi casa a Alfafar. Y ahora, ¿cómo voy? Tengo que ir hasta La Torre y de ahí ya apañarme. Solo piensan en los de València", señalaba.
Otras tres chicas que llegan desde Xàtiva e iban a la mascletà han criticado: "nos parece muy mal que el último tren salga a las 11:25 horas. Nos han dicho que la única solución era parar en Albal y coger un bus o un Uber. Entendemos que se llene, pero que pongan más trenes, porque hay gente que lo coge para ir a sus trabajos, y ahora qué hace. Y encima para volver nos tenemos que esperar hasta las 15 horas".
De momento, ha llegado poca gente a Albal. Ya se ha marchado tres autobuses hacia Torrent y uno a la Torre procedentes de dos trenes de Gandia y Xàtiva.
Pilar Olaya
Apenas treinta personas bajan en la estación de Albal
Unas treinta personas apenas han sido las primeros en bajar en la estación de Albal. Todos sorprendidos porque desconocían que tenían que bajar en Albal para coger un autobús. Un técnico de la ATMV explicaba a los usuarios cómo podian llegar a sus destinos. El autobús a la parada de la Torre en València, para conectar con la EMT, se ha marchado casi vacío. El que va hacia la estación de metro de Torrent Avinguda ha esperado a más usuarios.
Viajeros del metro en Torrent: "La alcaldesa se ha lucido"
Era de esperar. El corte del servicio de Cercanías hacia la Estación del Norte ha tensionado el resto de transportes alternativos para llegar hasta la mascletà, como el metro. A la situación habitual que se vive a mediodía cualquier día de fallas se le suma hoy la sobrecarga por los miles de viajeros que viajaban en las líneas C1 y C2 y que se han quedado varados en Albal a partir de las 12:00 horas.
Lucía Prieto
Una incidencia en la línea C6 provoca 20 minutos de retrasos en los trenes procedentes de Castellón
Para complicar más la jornada, la línea C6, con los trenes procedentes de Castellón, registra una avería en la estación de Fuente de San Luis. Desde Cercanías informan de que se están produciendo retrasos de 20 minutos de media. Técnicos están trabajando para solucionar la incidencia.
Aglomeraciones en Colón
Aglomeración en la parada de metro de Colón, una de las más cercanas a la mascletà.
El metro de Torrent Avinguda hacia el centro, colapsado
El metro, hasta los topes en el trayecto de Torrent Avinguda al centro de València. "La alcaldesa se ha lucido", ha expresado uno de los pasajeros que viajaban en uno de los primeros convoyes que han recogido a los viajeros de Cercanías en Albal.
Pilar Olaya
Todo listo en Albal
Dos patrullas de la Policía Local de Albal y una de la Guardia Civil, listas ante el desembarco de los trenes afectados por el corte. Renfe ha contactado con el ayuntamiento de Albal para pedir que reforzara la seguridad de 13 a 15 horas.
- Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
- Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias
- Buenas noticias para las Fallas 2026: la Aemet anuncia una mejoría del tiempo en València y el fin de la lluvia
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
- Tormenta perfecta de trenes en Fallas: los maquinistas de Metrovalencia confirman una huelga los mismos días que el Cercanías no llegará a la ciudad
- Sin alternativa desde Albal a València para los usuarios de Cercanías de la C1 y la C2 entre las 13 y las 15 horas por la mascletà