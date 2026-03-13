Primer día sin Cercanías en València: Todas las noticias sobre la polémica de los trenes para ir a la mascletà

Las calles cortadas al paso entre la estación y la calle Ruzafa crean un cerco en plena previa a la mascletà

Con la plaza de toros como uno de los extremos y la calle Ruzafa y la estación del Norte como laterales, la zona entre el acceso ferroviario al centro de València y los aledaños de la plaza del Ayuntamiento se han cerrado este viernes al tránsito de personas, incluso a pie. Como ha podido comprobar Levante-EMV, a ese área solo se permite el acceso desde la estación de Cercanías y, a la mascletà, dando la vuelta por la Gran Vía de les Germaníes.

En la práctica, un cerco en torno a la estación, epicentro de la polémica de esta semana después de la decisión de Renfe, tras la petición del Ayuntamiento de València, de que los trenes de las líneas de Cercanías de Gandia-València (C1) y Xàtiva-València (C2) no llegaran al centro de la ciudad para evitar colapsos en las horas previas a la mascletà. Este mismo viernes, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha dado instrucciones a la Secretaria General para que convoque en el día hoy a las 15 horas una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente para revisar la decisión de Renfe.

