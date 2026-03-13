El PSPV se reúne con el grupo municipal de Almussafes para reconstruir puentes

Las tareas de reconstrucción no son sencillas (véase la dana como ejemplo), pero en el PSPV se han puesto manos a la obra para tratar de levantar los puentes que parecían haberse dinamitado con los concejales de Almussafes ante la expulsión de su alcalde, Toni González. Rotas las relaciones y en guerra total con el alcalde, el objetivo es minimizar daños, perimetrar la crisis al despacho de la Alcadía.

El pico y pala metafórico se ha concretado esta semana con un acercamiento físico en una reunión de la gestora que el partido montó en la localidad con los representantes municipales en el consistorio. Fue en la tarde noche del pasado miércoles. Fuentes del PSPV informan que la gestora, impuesta por Ferraz en diciembre ante la crisis abierta al conocerse la denuncia de acoso sexual contra González, tuvo un encuentro con los siete ediles socialistas del ayuntamiento de la Ribera Baixa, una cita de la que fuentes conocedoras de la misma trasladan optimismo en conseguir sellar la brecha que se había abierto con los concejales, que hasta la fecha se habían mostrado leales a González.

La gestora la dirige la diputada autonómica y secretaria del partido conta la Violencia de Género, Rosa Peris, y está compuesta además por Jorge Vidal, mano derecha del líder provincial Carlos Fernández Bielsa, y Toñi Serna, próxima a la dirección 'de país' de Diana Morant. Los tres se reunieron con los concejales y según ha podido saber este periódico el tono fue positivo y ninguno de los concejales manifestó su intención de salirse del partido, trasladan desde la sede autonómica.

Cierto es que hasta la fecha los ediles, así como gran parte de la agrupación, se han mostrado leales a González y han criticado a la dirección del partido por la expulsión de su alcalde. Pero en todo momento habían dejado la decisión de quedarse fuera de las siglas y militancia del Partido Socialista a la propia formación. Incluso habían rechazado renunciar a dejar de formar parte del 'Grupo Socialista' en el consistorio.

Rebeca Torró y Toni González. / Raúl Sanchidrián/EFE

No obstante, pese a esos antecedentes, fuentes del partido trasladan cierto optimismo o, al menos, la sensación de que la situación ha mejorado y la ruptura total no está tan clara. Para ello ha influido el contexto de los últimos días. El encuentro se dio el miércoles, horas después de conocerse el informe de la Agencia Antifraude en el que abría expediente sancionador al alcalde de la localidad y los responsables de la empresa municipales por haber despedido a la primera denunciante.

El informe de Antifraude

En su informe, Antifraude habló de "un patrón de represalias continuadas” y hostigamiento a la denunciante que antes de acudir al CADE del PSOE para poner en conocimiento el presunto caso de acoso sexual, había alertado a la propia Antifraude de posibles irregularidades por parte de la empresa municipal de Almussafes donde trabajaba. Meses después de desvelarse la denuncia ante el partido como ante la agencia fue despedida por supuesta revelación de secretos pese a que la entidad autonómica le había concedido el "estatuto de protección".

El expediente de Antifraude guarda paralelismos con la actuación del Partido Socialista. La formación, en este caso, Ferraz, no le expulsó por tener clara una resolución sobre la investigación de la denuncia por acoso sexual, sino por su actuación posterior de "desmerecimiento" y "revictimización" de la denunciante, con buzoneo por toda la localidad para desprestigiarla, desvelar su identidad o el propio despido de la entidad municipal.

Con esa situación, fuentes del PSPV consideran que se han abierto las dudas internas entre los concejales del partido en Almussafes lo que podría lograr un entendimiento que evitara el escenario definitivo de ruptura. También confían en apelar a la conciencia socialista de los representantes de un municipio de carácter industrial, bañado por la idiosincrasia fabril y la militancia sindical en UGT, un poso que esperan que haga efecto por encima de cualquier personalismo.