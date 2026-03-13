Renfe rebaja el tono en redes contra el Ayuntamiento de València: de acusarle por negarse "a garantizar la seguridad" a solo recomendación

El choque entre el Ayuntamiento de València y el Gobierno, por la suspensión de la llegada de los trenes de Cercanías a la estación del Norte a partir de hoy y hasta el 19 de marzo entre las 13 y las 15 horas para evitar problemas en la mascletà, se libra también en las redes sociales. Renfe lanzaba un duro mensaje esta mañana cargando contra el consistorio al cual acusaba de negarse "a garantizar la seguridad" para evitar aglomeraciones. Pero minutos después, lo ha borrado y lo ha sustitudo por otro en el que ha rebajado el tono porque solo cita que "esta medida responde a una petición expresa del Ayuntamiento de València" sin mentar el riesgo de aglomeraciones, ni la responsabilidad de la administración local.

Además, también lanzaba una recomendación para aquellos que deseen presenciar la mascletà. Esta es la siguiente: adelantar su hora de llegada o utilizar medios alternativos para llegar a la estación del Norte.

El primer mensaje otorgaba la responsabilidad directa al consistorio de Mª José Catalá y, además, se justificaba por dejar a los usuarios en Albal sin posibilidad de darles otra opción de transporte. "No se pueden ofrecer alternativas por carretera por el colapso circulatorio y los numerosos cortes de tráfico, que también afectan a los autobuses de la EMT".

Polémica desde el viernes

La suspensión de la llegada de los trenes de Cercanías de la C1 y la C2 a la estación del Norte se anunció el pasado viernes y responde a una petición del Ayuntamiento de València. Sin embargo, desde que el sábado se conoció que no habría un servicio alternativo, pese a que Renfe pidió reforzar la conectividad con EMT y Metrobús, algo que la Generalitat ha activado en el último momento.

Por eso, durante toda la semana, y especialmente ayer, se sucedieron los reproches y peticiones por escrito entre las dos administraciones, pero no hubo un acuerdo posible. Las misivas se sucedieron hasta última hora de la noche; la última la enviada por Catalá. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y la alcaldesa de València, Mª José Catalá, intercambiaron cartas a lo largo del jueves, hasta última hora de la noche, mostrando su posición cada una, aludiendo a diversas normativas autonómicas y estatales pero sin llegar a ninguna solución que permita desbloquear el problema, y sobre todo, sin llegar a un acuerdo para dar servicio a los miles de viajeros que utilizan el tren entre las 13 y las 15 horas, para ir a la mascletà pero también para ir a trabajar o al médico en la capital valenciana.