Casi 12.000 viajeros al día son los afectados por la supresión de trenes hasta València desde la una a las tres

La empresa pública Renfe recomienda en sus redes sociales "a quienes deseen presenciar la mascletà que adelanten su hora de viaje y utilicen medios alternativos para acudir al centro, dado que los trenes no podrán llegar a la estación de Nord, por la negativa del Ayuntamiento de Valencia a garantizar la seguridad ante la posibilidad de aglomeraciones". La operadora pública, que gestiona las Cercanías de València, también recuerda en un mensaje en sus redes sociales que por esta petición municipal "Renfe solo prestará servicio en las líneas C1 y C2 hasta la estación de Álbal, y que tampoco puede ofrecer alternativas por carretera por el colapso circulatorio y los numerosos cortes de tráfico, que también afectan a los autobuses de la EMT".

Como anunció hace una semana la operadora, los trenes de Cercanías no accederán a la Estación del Norte de València. Los de Buñol (C3) se quedarán en Sant Isidre, los de Castelló en València-Cabanyal y Font de Sant Lluís. Y los de Gandía (C1) y Xàtiva (C2) sólo llegarán hasta la estación de Albal. En estos últimos es donde ha surgido la polémica, por la excesiva distancia entre la estación elegida como término (Albal), sin alternativa directa de transporte hasta el centro de València, como garantiza la Estación del Norte. Serán ocho trenes al día que no circularán de Albal a València en la franja horaria de 13 a 15 horas. Con una capacidad de 1.000 a 1.400 viajeros por tren (en fallas los convoyes circulan en doble composición, dos trenes "pegados" para dar mayor servicio). Aunque esta capacidad se prevé que se reduzca ostensiblemente, ante la imposibilidad de llegar a València, a petición del Ayuntamiento de València.

Curiosamente, la estación de Albal es la única junto a Massanassa que no tiene vías de apartadero de las últimas cinco paradas de la red de Cercanías en l'Horta Sud. La vía de apartadero es una vía lateral, auxiliar, que facilita las maniobras de los trenes. O el estacionamiento momentáneo, en el caso de circulación preferente de trenes de larga distancia o mercancías, ya que la línea ferroviaria de València a Xàtiva combina todo tipo de tráficos (larga y media distancia, mercancías y cercanías).

Sí cuentan con vías de apartadero las estaciones de Silla (donde se desvía la C1 a Gandia y la C2 a Xàtiva y que también cuenta con una terminal de contenedores de mercancías), Catarroja y Alfafar-Benetússer. Aunque todas fueron descartadas por "mas operatividad y seguridad por los andenes", según han explicado esta semana fuentes de Renfe.

La estación de Albal es la última abierta en la línea ferroviaria que atraviesa l'Horta Sud. Hace justo un año, el 11 de febrero de 2025, se pudo iniciar el servicio después de que la dana del 29 de octubre de 2024 afectara gravemente a la estación, antes de su apertura al tráfico. La operatividad a la que alude Renfe se refiere a los andenes más largos que cuentan con "una longitud de 210 metros cada uno, están comunicados por un paso inferior con 4 m de anchura y una altura de 2,5 m, dotado de escaleras y rampas de acceso", según informaba la nota de prensa del Ministerio de Transportes, el día de su puesta en marcha. Esta mayor longitud de los andenes y la ubicación, en un polígono y aún rodeada de parcelas de huerta, es lo que habría motivado la elección de Albal como "estación término" en las horas punta de la mascletà en València.